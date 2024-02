RUGBY: CONTRO VENTO E GRANDINE, IL LECCO SBANCA CAPOTERRA

CAPOTERRA (CA) – Una stagione straordinaria quella che sta attualmente disputando Lecco, vincente su tutti i campi della Serie B ma anche sul proprio terreno, ad esclusione dell’ormai superata sconfitta contro Piacenza in cui i blucelesti avrebbero meritato migliore sorte.

Domenica, quindi, ennesima vittoria su un campo difficilissimo a Capoterra, formazione tosta, capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversario, ancor più sul proprio campo. Ad aggiungersi a tutto ciò ci sono state le avverse condizioni meteo, dapprima con forte vento di maestrale, poi una pioggia intensa e come se non bastasse la grandine finale.

Lecco è riuscito ad aggiudicarsi la partita grazie ad un buon lavoro di mischia, lottando palla su palla e contrastando il gioco sporco dei sardi. A condizionare la partita di Lecco anche gli infortuni dei piloni ma nonostante tutto ciò Lecco, affrontando una lunga trasferta con levataccia mattutina, ha portato a casa l’ennesima e meritata vittoria.

RUGBY CAPOTERRA – RUGBY LECCO 12 – 18

RUGBY LECCO: Sala, Alippi, Mauri, Rusconi, Cappelletti, Zappa, Pellegrino, Pandiani, Orlandi, Maspero, Valentini, Galli, Shalby, Vacirca, Robledo. A DISPOSIZIONE: Rigonelli, Butskhrikidze, Ziliotto, Catania, Cattaneo, Crimella, Riva. ALLENATORE: Sebastian Damiani.

MARCATORI: Cappelletti meta, Pellegrino trasf., Pellegrino puniz., Pellegrino puniz., Mauri meta