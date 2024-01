RUGBY: DOMENICA AL BIONE LO SCONTRO AL VERTICE TRA LECCO E PIACENZA

LECCO – Chiamarla la partita delle partite sarebbe esagerato ma sicuramente è la più importante degli ultimi anni. Si parla dello scontro al vertice tra Rugby Lecco e Piacenza, le due squadre protagoniste del campionato nazionale di Serie B 2023/2024.

Il Piacenza si è dimostrato un vero e proprio rullo compressore, asfaltando tutte le formazioni, più o meno attrezzate, che ha trovato sulla strada. Inoltre, come se ciò non bastasse, ad alcune di esse, come ad esempio le formazioni di bassa classifica, ha segnato una vera e propria valanga di mete.

Lecco, dal canto suo, fino ad oggi, ha disputato la sua migliore stagione da alcuni anni a questa parte, sciorinando, per la maggior parte degli incontri giocati, ottime prestazioni, intervallate da incontri in cui la vittoria è stata sudata fino all’ultimo minuto.

È con questi presupposti che il Rugby Lecco si accinge ad affrontare – domenica 21 gennaio alle 14,30 al Centro Sportivo del Bione – proprio il Piacenza, in una partita che potrebbe determinare il prosieguo della stagione per entrambe le formazioni.

Quindi il sodalizio lecchese chiama a raccolta tutti i propri tifosi e non, per tifare e sostenere i ragazzi guidati da coach Sebastian Damiani, per cercare di guadagnarsi una vittoria che rimischierebbe le carte di questo campionato.

Per i blucelesti sarà una partita importante e il supporto di appassionati e sostenitori è fondamentale, perché Piacenza dovrà trovare un ambiente caldissimo e difficilissimo, capendo fin da subito che il Rugby Lecco è tenacia, impegno ed organizzazione di gioco.