RUGBY GIOVANILE, È BLUCELESTE IL TORNEO “CITTÀ DI LECCO”

LECCO – Tre volte vincitori i giovani rugbisti lecchesi al 14° Torneo Città di Lecco dedicato alle categorie Under12, Under10 e Under8.

Dopo aver brillantemente superato la fase a gironi i ragazzini dell’Under 12 battono in semifinale Oggiono per 6-0 e, dopo una bella partita molto combattuta, sconfiggono l’agguerrita compagine di Varese per 4-0 aggiudicandosi la finale.

RUGBY LECCO U12: Marchetti, Bailey, Barreja, Bertaglia, Caponero, Corti, D’Agostino, Ferrante, Figini, Galbiati, Gandola, Maggioni, Mammino, Ambu, Maroni, Ofreni, Raschetti, Valena, Parolari, Francesco Abate. ALLENATORE: Davide Savini.

Splendida finale primo e secondo posto per i leoncini dell’Under 10, che ottengono anche il premio come Kid of the match vinto da Alessandro Zuppardo.

RUGBY LECCO U10: Casartelli Paolo, Minervini Leonardo, Ruffinoni Matteo, Cerveglieri Matteo, Satta Luca, Masetti Cesare, Scaccabarozzi Elia, Zuppardo Alessandro, Valerio Labbia Aaron, Gelsomino Davide, Leonardo Corti, Marchetti Manuel, Santoro Edoardo, Mancini Achille, Manzoni Paolo, Panzeri Tommaso.

Anche i ragazzini dell’Under 8 ottengono uno splendido primo posto vincendo la finale contro la forte compagine di Varese.

RUGBY LECCO U8: Santoro Ettore, Fogliano Nicolò, Cogliati Enea, Ferrante Gabriele, Mainetti Pietro, Rigonelli Gioele, Siano Giovanni, Locatelli Elia, Andreotti Mattia, Aldeghi Tommaso, Sormani Filippo.

Classifiche finali:

U8

1. Asd Rugby Lecco

2. Diavoli Rossi Varese Rugby

3. Rugby Sondalo

Kid of the match – memorial “Achille Locatelli” a Max Durka – Varese

U10

1. Asd Rugby Lecco

2. Asd Rugby Lecco

3. Diavoli Rossi Varese Rugby

Kid of the match – memorial “Achille Locatelli” a Alessandro Zuppardo – Lecco

U12

1. Asd Rugby Lecco

2. Diavoli Rossi Varese Rugby

3. Oggiono Rugby

Kid of the match, memorial “Achille Locatelli” a Gabriele Marchetti – Lecco

Le premiazioni effettuate dal presidente Carlo Redaelli e da Stefano Simonetti presidente di Acinque Energia oltre alla premiazione delle prime tre squadre classificate per categoria hanno visto l’assegnazione dei seguenti trofei:

TARGA “OSO” come miglior allenatore per ogni categoria:

U8 – Antonio Foliano del Rugby Lecco

U10 – Michael Cros di Diavoli Rossi Varese Rugby

U12 – Patrik De Piaz del Rugby Sondalo

6° memorial “Paolo Boazzo” alla miglio società qualificata – Rugby Lecco