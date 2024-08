RUGBY. IL LECCO SCALDA I MOTORI: IN CAMPO ANCHE I 4 NUOVI INNESTI

LECCO – Ha preso ufficialmente il via mercoledì 21 agosto la preparazione della prima squadra del Rugby Lecco in vista della stagione sportiva 2024/2025 che vedrà i ragazzi di coach Sebastian Damiani disputare il campionato di Serie A. A seguire il consueto ritiro in quel di Sorico previsto da venerdì 13 settembre a domenica 15.

Ad infoltire le fila della compagine bluceleste i due nuovi arrivati Luka Betchvaia, tallonatore georgiano, e Mauro Turco, pilone proveniente dal Monferrato. A questi si aggiungono i 2006, provenienti dal settore giovanile, Davide Carone e Daniel Conti.

Le amichevoli previste per il pre campionato saranno contro il Monferrato e Rovato, entrambe in trasferta. Mentre in casa, al centro sportivo del Bione, il tradizionale Memorial Bossini-Tentorio.