RUGBY. IL LECCO SCONFITTO IN CASA DA UN ALGHERO PIÙ CINICO

LECCO – Rugby Lecco messo sotto da Alghero sul campo di casa nella settima giornata di Serie A. I sardi sono più concreti e cinici, Lecco invece non capitalizza a dovere il momento positivo con l’uomo in più. Termina 13-31 con i blucelesti al penultimo posto della classifica e ancora senza una vittoria sul campo amico del Bione.

LA CRONACA

Il Rugby Lecco parte bene subito in avanti arrivando a pochi centimetri dalla meta ma i sardi difendono e sul ribaltamento di fronte conquistano una punizione che trasformano. La partita è molto combattuta con le due squadre che lottano per conquistare ogni centimetro del campo. Si arriva al 28’ quando Del Rio viene ammonito lasciando gli ospiti con un uomo in meno. Lecco si galvanizza e ne approfitta subito andando in meta con Valentini per l’8-3. Alghero però è una formazione granitica che ci crede andando così in meta al 35’, nonostante l’inferiorità numerica, con Spirito e trasformazione di Delli Carpini per l’8-10. In chiusura di tempo i sardi sfruttano una leggerezza della difesa bluceleste e vanno ancora in meta con Spirito e l’immancabile trasformazione di Delli Carpini che chiude il primo sull’8-17 per Alghero.

Nel secondo tempo Lecco soffre la pressione degli ospiti che vanno in meta al 6’ con Lenoci e trasformazione di Perello, per l’8-24. La partita prosegue con molte interruzioni decretate dall’arbitro, che non pare proprio nella sua giornata migliore, con molte decisioni incomprensibili, come quando ferma Pellegrino che ruba palla a metà campo e s’invola in solitaria verso la meta, ma il direttore di gara ferma tutto per un precedente fallo dei blucelesti. Come se non bastasse in una partita già di per sé complicata, al 30’ Tommy Colombo si prende un giallo e Lecco rimane con un uomo in meno. Alghero ne approfitta subito andando in meta al 32’ con Canulli e relativa trasformazione di Perello per l’8-31. Quando ormai la partita sembra chiusa ecco che il cuore, l’orgoglio e la determinazione di Lecco porta alla meta Valentini per il 13-31 finale.

RUGBY LECCO – AMATORI RUGBY ALGHERO 13–31

RUGBY LECCO: Messa, Alippi, Mauri, Rusconi, Riva (33’ s.t. Sala), Zappa, Pellegrino (20’ s.t. Crimella), Pandiani, Cattaneo (10’ s.t. Colombo), Maspero, Valentini, Galli (10’ s.t. Catania), Shalby (1’ s.t. Moroni) , Vacirca (10’ s.t. Betchvaia), Robledo (10’ s.t. Butskhrikidze). A DISPOSZIONE: Betchvaia, Butskhrikidze, Moroni, Colombo, Catania, Crimella, Sala, Coppo. ALLENATORE Damiani Sebastian

AMATORI RUGBY ALGHERO: May (37’ s.t. Bombagli), Delli Carpini, Russo (35’ s.t. Calabrò), Serra, Delrio, Perello, Armani, Sheqeti, Canulli, Lenoci, Capozzucca (35’ s.t. Manfredi), Tveraga (10’ s.t. Fierro) , Stefani (1’ s.t. Cincotto) , Spirito (1’ s.t. Wiernes), Natchkeba (35 s.t. Gueye). A DISPOSIZIONE: Cincotto, Gueye, Manfredi, Fierro, Calabro’, Wiernes, Marrone, Bombagli. ALLENATORE: Anversa Marco

MARCATORI: 14’ p.t. Delli Carpini punizione, 18’ p.t. Pellegrino punizione, 29’ p.t. Valentini meta, Pellegrino non trasformata, 35’ p.t. Spirito meta, Delli Carpini trasformazione, 39’ p.t. Shelqeti meta, trasformazione Delli Carpini, 6’ s.t. Lenoci, trasformazione Perello, 32’ s.t. Canulli meta, trasformazione Perello, 36’ s.t. Betchvaia meta, Zappa non trasformata.

ARBITO: Covati, Christian (Pc) ASSISTENTI: Chiappa, Marco (Bg) , Pretoriani, Andrea (Mi).

NOTE: 28’ p.t. Del Rio ammonizione, 30’ s.t. Colombo ammonizione.