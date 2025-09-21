RUGBY, IL LECCO SI AGGIUDICA L’XI EDIZIONE DEL TROFEO BOSSINI-TENTORIO

LECCO – Prima uscita stagionale del Rugby Lecco prima vittoria. I blucelesti si aggiudicano l’undicesima edizione del Trofeo Bossini-Tentorio contro Cernusco. L’avversario, di tutto rispetto, ha messo in campo grinta e tenacia testando la preparazione dei ragazzi di Sebastian Damiani che dal canto loro hanno potuto provare i meccanismi di gioco provati in allenamento.

Pur nella fase iniziale della preparazione, i blucelesti hanno già dimostrato di essere sulla buona strada dal punto di vista della preparazione atletica. Restano da limare alcuni aspetti tecnici e mentali per poter affrontare nel migliore dei modi la prossima stagione, ma per questo c’è ancora molto tempo a disposizione per giungere al meglio all’inizio del prossimo campionato.

Per questo riguarda la partita vera e propria questa è sempre stata sotto il controllo di Lecco, anche se bisogna riconoscere a Cernusco che ha duramente impegnato i padroni di casa, riuscendo a realizzare alcune mete. Il pallino del gioco è comunque sempre stato ad appannaggio di Lecco che quando decideva di spingere sull’acceleratore riusciva ad andare in meta.

Buono anche l’inserimento dei nuovi arrivati che si sono messi subito a disposizione dando il loro contributo. A premiare le squadre sono intervenuti Rigonelli e Locatelli.

Rugby Lecco-Rugby Cernusco 45-21

Rugby Lecco: Messa, Alippi, Crimella, Riva, Travaglini, Meisner, Piccoli, Fumagalli, Maspero, Colombo, Valentini Filippo, Valentini Marco, Shalby, Vacirca, Gaddi, Betchvaia, Butskirikidze, Turco, Galli, Coppo, Carone.

All. Sebastian Damiani



