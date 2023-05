IVREA – Ancora una brillante vittoria del Rugby Lecco che vince ad Ivrea 27-3 conquistando definitivamente il 3 posto in classifica.

Bastano dieci minuti ed i blucelesti vanno subito in meta per il 5-0; i piemontesi replicano quasi subito con un calcio da tre, Lecco però mette in campo la sua superiorità e va ancora in meta, non trasformata, per il 10 a 3, punteggio su cui si chiude il primo tempo. Nel secondo tempo Lecco sugli scudi e va in meta prima con Castagna e Mauri per il 20-3. La partita si chiude sulla meta di Shalby e successiva trasformazione che chiude l’incontro con la vittoria finale di Lecco per 27-3.

RUGBY IVREA-RUGBY LECCO 3-27

RUGBY LECCO: Sala, Alippi, Mauri, Rusconi, riva, Zappa, Pellegrino, Cattaneo, Catania, Colombo Valentini, Orlandi Matteo, Shalby, Vacirca, Robledo. A DISPOSIZIONE: Isacco, Orlandi Massimo, Galli, Coppo, Castelletti, Crimella. ALLENATORE Damiani Sebastian, Assistente allenatore Locatelli Giancarlo.