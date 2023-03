LECCO – Il Rugby Lecco vince una vera e propria battaglia contro l’Amatori & Union Milano, nella partita disputata domenica al centro sportivo del Bione sotto una pioggia battente ed un forte e fastidioso vento che hanno imperversato per tutti gli 80 minuti.

LA CRONACA

A passare immediatamente in vantaggio sono i padroni di casa dopo 5’ con un calcio piazzato di Sala. Al 10’ gli ospiti pareggiano con un piazzato ed è 3-3. La partita scorre sui binari di un perfetto equilibrio con le due squadre che lottano a metà campo. Lecco ha grinta e voglia di vincere e preme gli avversari nella loro metà campo. I frutti della pressione arrivano al 23’ quando Pandiani va in meta per l’8-3. Milano non si fa intimorire ed al 30’ va in meta con trasformazione e si porta in vantaggio per la prima volta, sul 10-8. Gli ospiti insistono e vanno per il piazzato ma sbagliano ed il punteggio rimane invariato. In finale di tempo i blucelesti reclamano chiedendo una meta tecnica ma l’arbitro non concede nulla.

Il secondo tempo è tutto di marca Lecco che inizia subito costringendo Milano nella sua metà campo. Al 13’ Lecco va per il piazzato ma a Sala il tentavo non riesce. Al 22’ giallo per un giocatore di Milano che mette ancor più in difficoltà gli ospiti. Lecco chiude nei 22 Milano e Shalby va in meta, con successiva trasformazione di Sala. Lecco si porta sul 15-10. Gli ospiti non riescono a passare la linea di metà campo ed i blucelesti incrementano il vantaggio con un piazzato di Sala ed è 18-10. Quando la partita sembra chiusa Union sorprende la difesa di Lecco andando in meta per il punteggio finale di 18-15.

A fine partita l’allenatore esprime la massima soddisfazione per la vittoria ma soprattutto per la prestazione dei suoi ragazzi che con grinta e sacrificio vincono una partita difficilissima, contro un avversario dotato di un’importante stazza fisica, nonostante il campo e le condizioni meteo difficili che avrebbero potuto favorire gli avversari.

RUGBY LECCO – AMATORI & UNION RUGBY MILANO 18 – 15

RUGBY LECCO: Sala, Riva, Mauri, Rusconi, Malzanni F., Zappa, Pellegrino, Pandiani, Catania, Colombo, Orlandi, Valentini, Butskhrikidze, Vacirca, Robledo. A DISPOSZIONE: Molteni, Shalby, Ziliotto, Cattaneo, Scaburri, Malzanni D. ALLENATORE: Damiani Sebastian – Locatelli Giancarlo.

MARCATORI: Sala piaz., Pandiani m., Shalby m. + tr. Sala, Sala piaz.