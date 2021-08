LECCO – Mercoledì sera al Bione, una parte del folto gruppo di atleti che formeranno le due formazioni del Rugby Lecco si è ritrovata al centro sportivo per il primo allenamento dell’anno. Le compagini blucelesti saranno impegnate per la prossima stagione 2021-22 nel campionato Seniores (serie B) e Cadetto (serie C).

Una quarantina i giocatori a disposizione dello staff tecnico lecchese, composto da Sebastian Damiani (allenatore della prima squadra e del team under 19 Elite), Giordano Colombo (allenatore della compagine di serie C), Giancarlo Locatelli e Franco Frigerio.

Il campionato di serie B scatterà il prossimo 17 ottobre e si concluderà il 5 giugno 2022. Ufficiale il calendario amichevoli e tornei della prima squadra del Rugby Lecco. Dal 10 al 12 settembre la squadra lecchese si sposterà a Sorico per il ritiro, mentre il 19 settembre andrà in scena la prima amichevole contro Lumezzane, seguita dalla sfida del 26 contro Rho. Il 2 ottobre, al Bione, si terrà il tradizionale quadrangolare del trofeo Bossini-Tentorio con Cernusco, Amatori Milano e Caimani.

Il roster della stagione 2021-22 del Rugby Lecco per i due campionati di serie B e C: Luca Alippi, Stefano Oliviero Biffi, Shota Butskhrikidze, Riccardo Cappelletti, Samuele Carelli, Emanuele Catania, Daniele Cavallo, Nicolò Colombo, Thomas Colombo, Andrea Colombu, Teodoro Colosimo, Giovanni Coppo, Yagouba Danskoyo, Rodrigo Di Prima, Marco Thomas Enslin, Daniele Fumagalli, Emanuele Fusco, Moises Galimberti, Matteo Galli, Pietro Gerosa, Alberto Isacco, Alberto Lisi, Giancarlo Locatelli, Samuele Locatelli, Edoardo Magni, Flavio Magni, Nicola Malighetti, Diego Malzanini, Fabio Malzanini, Stefano Mariani, Marco Mastrogiorgio, Francesco Mauri, Davide Molteni, Nicholas Negri, Thomas Negri, Paolo Pandiani, Nicolò Pellegrino, Mauro Pomoni, Lorenzo Riva, Marco Rossi, Nicola Rossi, Marco Rusconi, Carlo Sala, Devis Sala, Steven Scaburri, Gabriele Scapellato, Hesham Hazem Shalby, Adrian Suli, Luca Tantimonaco, Alberto Turati, Giorgio Turati, Davide Vacirca, Filippo Valentini, Lorenzo Zanchi, Giorgio Zappa e Francesco Ziliotto.

Saranno aggregati al gruppo anche alcuni giovani atleti dell’under 19: Alessio Castelletti, Carlo Fulvio Cattaneo, Jacopo Conti, Martino Coppo, Andrea Luca Mussi.