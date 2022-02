LECCO – È arrivata la neve ma la situazione meteo non ostacolerà il ritorno dell’attività agonistica della formazione di serie B del Rugby Lecco. La formazione del tecnico Sebastian Damiani sarà impegnata domenica (alle 14.30) sul campo del fanalino di coda del Rugby Ivrea formazione ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Non ci dovrebbero quindi essere molti problemi per il quindici bluceleste nel portarsi a casa la vittoria. “Dobbiamo scendere in campo motivati e concentrati e giocare questa sfida con la stessa intensità delle altre partite”, le parole del tecnico.

Nella lista dei convocati molti giocatori che partecipano anche al campionato di serie C, torneo che si appresta, il prossimo 6 marzo (da definire ancora il calendario), a rientrare nel palinsesto agonistico con gli incontri della della seconda fase. Sentiamo il tecnico Giordano Colombo: “Il girone propone lunghe trasferte ad esempio a Verbania. L’inizio delle partite è previsto per il 6 marzo e debutteremo sul campo bresciano del Rugby Desenzano 2006. Ci stiamo preparando bene alla seconda fase ed i ragazzi sono molto motivati”.

Il girone è composto da dieci squadre: si fanno nove partite di sola andata e la prima classificata vince la Coppa Lombardia. “Obiettivi? Di proporre una squadra di 20-21 giocatori in ogni partita e di vincerne il più possibile. Non voglio fare alcuna previsione: è da molto che non giochiamo ed inevitabilmente ci sarà molta ruggine. Comunque è importante – conclude Colombo – che si ricominci a giocare”.

Il calendario agonistico per la formazione di serie C (anche se non ancora ufficiale considerando alcune situazioni di logistica) proseguirà con la sfida esterna del 13 marzo a Casalmaggiore (si gioca a Casalbotto). Seguiranno due impegni casalinghi, rispettivamente il 20 marzo contro Valcuvia, ed il 27 marzo contro Milano Classic XV. Poi altre due trasferte, il 10 e 24 aprile, sul campo del San Donato 1981 (San Donato Milanese) e Crema Rugby Lecco (a Crema). L’8 maggio si ritornerà a giocare al Bione, ospitando Mantova. Il 15 maggio trasferta a Verbania contro l’Amatori, con il torneo che si concluderà il 22 maggio con il match interno contro Rugby Lainate (Mi).