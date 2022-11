MILANO – Il Rugby Lecco perde in trasferta 25-15 contro la capolista del girone 1 di serie B Amatori&Union Milano. Pesano le assenze di Valentin, Alippi e Massimo Orlandi, ma a parziale soddisfazione dei lecchesi, che per un piazzato allo scadere devono rinunciare al bonus difensivo, l’aver lasciato i milanesi a loro volta senza punto bonus offensivo.

A muovere il risultato sono i padroni di casa, con un calcio al 6′, il Lecco è in partita ma verso la mezz’ora un giallo per Biffi mette in difficoltà i blucelesti. La meta milanese arriva allo scadere della prima frazione e si va al riposo sull’8-0. Nel secondo tempo l’Amatori&Union si porta sul 15-0. Arriva la reazione dei ragazzi di Damiani che con un forcing nella metà campo meneghina segnano due mete (Shalby e Robledo Dei), che però non vengono trasformate. Su errore lecchese gli avversari riprendono le distanze (22-10). Di capitan Colombo la terza meta a 3 minuti dal termine, un’ultima punizione fissa il risultato sul 25-15.