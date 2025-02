RUGBY LECCO: A CALVISANO NON BASTA UN GRANDE SECONDO TEMPO

CALVISANO (BS) – La partita del Rugby Lecco sul campo della capolista Calvisano si prospettava tra le più difficili del campionato. Ma i blucelesti, di contro, hanno fatto un eccellente figura disputando un grande secondo tempo, occupando stabilmente la metà campo avversaria e andando vicino più volte alla realizzazione. Ma alla fine Calvisano si è imposto per 33-3.

L’inizio della partita è di marca bluceleste con i ragazzi di Damiani entrati in campo con grinta e determinazione, mettendo alla frusta i padroni di casa che non si aspettavano un inizio così difficile. Lecco ha preso campo nei ventidue avversari, mettendo in crisi il pacchetto di mischia avversario, composto da giocatori molto pesanti.

Dopo essere andati vicino alla realizzazione della meta, Lecco è riuscito a guadagnare solo tre punti da punizione. Dal 10′ poi, però, gli avversari hanno fatto valere la loro forza e si sono ribaltati nella metà campo bluceleste, realizzando tre mete di fila in 15 minuti, complice anche l’uomo in meno per il Lecco per l’ammonizione di Alippi. In chiusura di tempo un’altra meta dei bresciani ha fissato il punteggio sul 26 a 3. Poi, come si è detto, il secondo tempo è stata tutta un’altra storia, con un Lecco più determinato, attento e aggressivo. Peccato perché i blucelesti avrebbero meritato una meta.

RUGBY CALVISANO – RUGBY LECCO CAFFÈ AGOSTANI 33-3

RUGBY CALVISANO: Bronzini, Gustinelli (1’st Izekor), Nicosia, Regonaschi, Costantino (25’st M. Consoli), Bruniera (23’st F. Consoli), Lazzaroni, Shevchuk, Pasquali (5’st Mori), Maurizi, Zanetti (22’st Caravaggi), Garcia, Barbotti (3’st Manente), Ferrari (1’st Bottacin), Cristini (25’st Tirali). ALLENATORI: Dal Maso e Zappalorto.

RUGBY LECCO CAFFÈ AGOSTANI: Coppo (6’st Rusconi), Alippi, Mauri, Riva (6’st Zappa), Castelletti (6’st Sala), Meisner, Crimella, Pandiani, Catania (25’st Maspero), Colombo, Valentini, Galli (26’st Biffi), Shalby (12’st Moroni), Vacirca, Robledo (25’st Turco). ALLENATORE: Damiani.

MARCATORI: pt 6’cp Coppo, 13’m Regonaschi, 20’m Gustinelli tr Bruniera, 29’meta di punizione Calvisano, 36’m Costantino tr Bruniera; st 38’m Garcia tr Lazzaroni.

ARBITRO: Pellicanò di Reggio Calabria.

NOTE: spettatori 400 circa. Cartellini gialli: Alippi (27’pt) e Shevchuk (18’st). Man of the match: Nicosia.

RISULTATI 11^ GIORNATA

VII Rugby Torino-Amatori Alghero 38-34

Unione Monferrato-Rugby Noceto 7-27

Cus Milano-Piacenza Rugby Club 36-26

Amatori&Union Milano-Rugby Parma Fc 1931 38-22

Rugby Calvisano-Rugby Lecco 33-3

CLASSIFICA

Rugby Calvisano 46

VII Rugby Torino 41

Rugby Noceto 38

Amatori Alghero 37

Rugby Parma Fc 1931 31

Cus Milano 29

Piacenza Rugby Club 26

Amatori&Union Milano 21

Rugby Lecco 13

Unione Monferrato 1