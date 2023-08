LECCO – A partire da sabato 9 settembre e per i successivi fino al 30 settembre dalle 15 alle 17 il Rugby Lecco 1975 apre i propri campi a tutti i nati tra il 2010 e il 2019 per i tradizionali Open days.

Gli Open Days ‘Hicsuntleones’ sono un’occasione unica per avvicinarsi al mondo della palla ovale e provare in prima persona le emozioni che solo uno sport come il rugby sa offrire. Non è richiesta nessuna competenza specifica, solo tanta voglia di divertirsi e mettersi in gioco.

L’appuntamento è presso il Centro sportivo ‘Bione’ in via Bruno Buozzi 38 a Lecco. La partecipazione è gratuita e a tutti verrà fornito un paradenti.