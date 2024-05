RUGBY. LECCO A UN PASSO DALLA SERIE A, GARA DECISIVA AL BIONE

LECCO – Il Rugby Lecco è ad un passo dal raggiungere il traguardo storico della Serie A. Domenica prossima, 12 maggio, alle 15,30 al Centro Sportivo del Bione a Lecco, si giocherà l’ultima partita di campionato 2023/2024, che sarà anche la grande opportunità per Lecco di ottenere la promozione nel campionato nazionale di Serie A.

Al Lecco servirà una vittoria contro il Cus Genoa, partita precedentemente rimandata e che avrebbe dovuto disputarsi 15 giorni fa, per acquisire il diritto alla promozione. L’occasione è di quelle uniche ed importantissime ed è per questo che i blucelesti avranno bisogno del sostegno di tutti i tifosi ed appassionati del rugby.

Ma non solo, questa sarà l’occasione per assistere ad un’importantissima partita e partecipare alla grande festa, per coloro che vorranno avvicinarsi per la prima volta al mondo della palla ovale sarà una splendida occasione per stare in compagnia e sostenere il Rugby Lecco.

Facendo i debiti scongiuri, l’eventuale promozione giungerà proprio nella stagione 2024/2025 in cui il Rugby Lecco festeggerà i suoi primi 50 anni di vita. Forza Leoni!