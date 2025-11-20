“RUGBY LECCO FEST” PER CELEBRARE MEZZO SECOLO DI STORIA

LECCO – Nell’anno della seconda stagione in Serie A e del cinquantesimo anniversario dell’A.S.D. Rugby Lecco Caffè Agostani, il club celebra questo viaggio con l’evento “Mezzo secolo di fango, placcaggi”.

In vendita ci sarà un calendario che omaggia il 50° anniversario del Sodalizio Bluceleste. Sarà possibile acquistarlo durante l’evento e successivamente alla clubhouse al centro sportivo “Bione”. Parte del ricavato verrà devoluto alla Fondazione Padri Somaschi di San Girolamo a sostegno dell’attività della loro comunità educativa.

Il Rugby Lecco Fest si terrà sabato 22 novembre, dalle 18:30, alla Piccola Urban Center. Con: Dj set di Snapout – Live by Lowtopic, Food & Beverage. Evento a ingresso libero.