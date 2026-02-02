RUGBY LECCO: I BLUCELESTI CADONO A MODENA

MODENA – Il Rugby Lecco esce sconfitto per 35-20 dal Giacobazzi Modena nella decima giornata di Serie A, girone 2. Una sfida equilibrata in Emilia, dove i blucelesti di Sebastian Damiani hanno lottato fino all’ultimo ma non sono riusciti a ribaltare il punteggio.
Partenza sprint per gli ospiti: Travaglini firma la meta dopo appena 60 secondi, illudendo i suoi. Modena non si scompone e risponde con la punizione di Mazzi, seguita dalla meta di Rodriguez al 12′, trasformata dallo stesso mediano (7-5). Lecco ribatte con veemenza: Coppo piazza un calcio al 23′, poi Vacirca pianta la seconda meta, ancora trasformata da Coppo per il momentaneo 10-15. Mazzi accorcia con un’altra punizione prima del riposo.
Nella ripresa, Modena accelera: Mazzi sorpassa con un drop, poi arrivano le mete decisive di Rodriguez (trasformata) e una di punizione, che scavano il solco. Il Lecco prova a ricucire al 25′ con la meta di Piccoli, ma Malagoli chiude i giochi nel finale sul 35-20.
In classifica, i blucelesti vengono raggiunti proprio dal Modena a 13 punti, appaiati al terzultimo posto. Prossimo impegno casalingo il 15 febbraio contro il Rugby Milano, terza forza del campionato.
MODENA RUGBY – RUGBY LECCO CAFFÈ AGOSTANI: 35-20 (pt 13-15)
MODENA RUGBY: Mazzi, Traversi (65’ Petti), Orlandi, Malgoli, Trotta, Righi Riva, Esposito (53’ Macculi), Bellei (65’ Rizzi), De Luca (56’ Covi), Flores (64’ Operoso), Venturelli, Cojocari (11’ Zanni), Malisano, Rodriguez (53’ Benassi), Morelli (56’ Ori).
RUGBY LECCO CAFFÈ AGOSTANI: Messa , Alippi (74’Castelletti), Mauri, Riva , Travaglini , Coppo Martino (77’ Meisner), Piccoli, Cattaneo, Coppo Giovanni (65’ Galli), Colombo, Maspero, Valentini , Holenda (61’ Moroni), Vacirca (60’ Gianola) Gaddi ( 60’ De Sarro). Non entrati Turco, Crimella.
MARCATORI: 1pt meta Travaglini (0-5), 9pt calcio punizione Mazzi(3-5), 12pt meta Rodriguez tr. Mazzi(10-5), 23pt calcio punizione Coppo M (10-8), 32pt meta Vacirca tr Coppo (10-15), 40pt calcio punizione Mazzi (13-15), 5st calcio punizione Mazzi (16-15), 8st meta Rodriguez tr Mazzi (23-15), 11st meta di punizione Modena (30-15), 25st meta Piccoli (30-20), 38st meta Malagoli (35-20).