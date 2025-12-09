RUGBY LECCO: IL CUS MILANO LA DECIDE NELLA RIPRESA, KO PER 11-27

LECCO – Partenza fulminea di Milano che pronti partenza via vanno subito in meta. Ma Lecco non subisce contraccolpi e risponde subito con la meta al sesto minuto di Travaglini, ma non c’è trasformazione. Il primo tempo è molto combattuto con le due squadre che si affrontano a viso aperto e senza che una prevalga sull’altra.

Entrambe le formazioni prediligono il gioco veloce, fatto di passaggi molto fitti nel cercare di penetrare la difesa avversaria. Si arriva, quindi, al 18° quando gli ospiti guadagnano una punizione portandosi sul 10 a 5. Ancora una volta la squadra di Damiani non demorde e con tenacia al 37° riduce le distanze, portandosi sull8 a 10, con una punizione di Piccoli, tralasciando l’opzione di cercare la meta.

Il secondo tempo la fisionomia della partita cambia e Milano mette continua pressione al Lecco con continue azioni alla mano, cercando di sorprendere la difesa di Lecco. I Blucelesti soffrono ma tengono botta fino al calcio di punizione di Borsone che porta i milanesi sull’8 a 13. Lecco, pur con qualche distrazione di troppo, c’è e con Piccoli su punizione accorcia sull’11 a 13. La partita si fa sempre più difficile e la stanchezza affiora per entrambe le compagini ed ogni errore, in quel preciso momento del gioco, potrebbe risultare fatale.

Ed infatti al 34° Milano va in meta con Longo per l’11 a 20, che incide sul morale di Lecco, che non molla, ma la partita è segnata. A puro titolo di cronaca gli ospiti vanno in meta in chiusura di tempo, ma ormai i giochi erano fatti.

RUGBY LECCO CAFFÈ AGOSTANI – CUS MILANO: 11 – 27

RUGBY LECCO CAFFÈ AGOSTANI: Coppo (20° s.t. Sala), Alippi, Mauri, Crimella (2° s.t. Riva), Travaglini (30° s.t. Castelletti), Meisner, Piccoli, Cattaneo, Coppo, Colombo, Galli, Maspero (26° s.t. Biffi), Shalby (20° s.t. Moroni, 24° s.t. Turco), Vacirca (24° s.t. Gianola), Gaddi (12° s.t. Butskhrikidze).

A DISPOSIZIONE: Gianola, Moroni, Butskhrikidze, Turco, Biffi, Riva, Castelletti, Sala.

ALLENATORE: Damiani Sebastian

CUS MILANO RUGBY: Bolzoni (30° s.t. Assi), Randazzo, Cederna, Borsone, Oleari (1° s.t. Anzaghi), Colli, Morandino, Galazzi, Toscano, Borgonovo (12° s.t. Molteni), Mantovani (12° s.t. Zaninati), Granieri, Carli (5° s.t. Nucci), Perini (5° s.t. Mozzi), Cusimano (12° s.t. Parisi).

A DISPOSIZIONE: Mozzi, Parisi, Nucci, Zaninati, Molteni, Longo, Anzaghi, Assi.

ALLENATORE: Boggioni Pietro.

MARCATORI: 2° p.t. Cederna meta Borzone trasf., (0-7), 6° p.t. Travaglini meta, (5-7), 18° p.t. Borzone, (5-10), 37° p.t. Piccoli punizione, (8-10), 14° s.t. Borzone punizione, (8-13), 30° s.t. Piccoli (11-13) 34° s.t. Longo meta, Borzone trasf., (11-20) 40° s.t. Randazzo meta, t. Borzone trasf.

AMMONITI: 12° s.t. Granieri.

RedSpo