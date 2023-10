LECCO – Prende ufficialmente il via, domenica 8 ottobre, il campionato di Serie B di rugby, che vedrà impegnata la compagine lecchese del Rugby Lecco in trasferta sul campo del Rugby Bergamo che nello scorso campionato si è classificata al quarto posto con 67 punti, 4 in meno dei lecchesi.

L’impegno si prospetta difficile ed impegnativo ma la tenacia, la compattezza e le qualità tecnico-tattiche dei blucelesti fanno ben sperare. Non mancherà, di certo, il supporto dei tifosi lecchesi per l’incontro che avrà inizio alle 15,30.

La società del presidente Carlo Redaelli partecipa per il sedicesimo anno consecutivo al campionato di Serie B. Il girone 1 è composto oltre che dal Lecco, da Rho, Cernusco, Bergamo, Amatori Capoterra, Piacenza, Savona, Ivrea, Varese, Cus Genova, Pro Recco e Cus Milano.