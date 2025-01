RUGBY LECCO, IMPORTANTE VITTORIA CONTRO L’UNION MONFERRATO: 26-13

LECCO – Come all’andata, il Rugby Lecco ha avuto la maglio sull’Union Rugby Monferrato. 26-13 il punteggio finale della gara durissima e combattuta disputata al Centro Sportivo del Bione su un campo pesantissimo dove praticamente si è giocato nel fango.

Lecco comincia forte andando subito in meta con Shalby, che sembra indirizzare la partita verso i blucelesti. Ma Monferrato non molla e si riprende subito mettendo alle corde i ragazzi di Damiani. I piemontesi sfruttano il campo pesante e mettono a segno due punizioni e meta, con trasformazione, portandosi in vantaggio sul 13 a 7, punteggio su cui si il primo tempo.

Nel secondo tempo, al 12′, Colombo realizza una stupenda meta, partendo dalla propria metà campo e andando in fuga solitaria per 60 metri. Da quel momento la partita cambia totalmente. Monferrato accusa il colpo e Lecco occupa stabilmente la metà campo piemontese, mettendo alle corde gli ospiti. Lecco così va in meta per ancora due volte conquistando il punto di bonus e cinque importantissimi punti in classifica, dove ora veleggia con 13 punti al penultimo posto. Monferrato resta inchiodato invece a quota 1.

RUGBY LECCO–UNION RUGBY MONFERRATO 26-13

RUGBY LECCO: Coppo, Alippi Mauri, Riva (29° s.t. Rusconi), Castelletti (15° s.t. Sala), Meisner, Pellegrino, Pandiani, Catania (24° s.t. Maspero), Colombo, Valentini, Galli (15° s.t. Biffi), Shalby (8° s.t. Moroni), Vacirca, Robledo (8° s.t. Butskhrikidze).

A disposizione: Butskhrikidze, Moroni, Biffi, Maspero, Crimella, Rusconi, Sala.

All: Sebastian Damiani.

UNION RUGBY MONFERRATO: Parrino, Hazizaj ( 18° s.t. Giorgis), Mamo, En Naour, Dapavo, Muzzi, Cinquerrui, Bertocco, Di Prima, Armanino, Beccaris (25° s.t. Robella), Bettiol. (36° s.t. Robella), Montenegro (29° s.t. Migliardi), Cullhaj (4° s.t. Carloni), Sorbera (39° s.t.).

A disposizione: Carloni, Mafrouh, Migliardi, Pastore, Gonella, Robella, Pozzato, Giorgis.

All: Martin Thomsen.

MARCATORI: 3° p.t. Shalby meta Coppo trasf., 7° p.t. Cinquerrui puniz., 19° p.t. Sorbera meta Cinquerrui trasf., 40° p.t. Cinquerrui puniz., 12° s.t. Colombo meta Coppo trasf., 32° s.t. Mauri meta, 40° s.t. Lecco meta tecnica.



NOTE: 19° p.t. ammonizione a Castelletti (LC).