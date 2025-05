RUGBY LECCO, IN PIAZZA CERMENATI MOSTRA SU “50 ANNI DI PASSIONE”

LECCO – Nel cuore di Lecco si apre una mostra che racconta molto più di una storia sportiva. “50 anni di Rugby Lecco” celebra mezzo secolo di passione, sacrificio, crescita e appartenenza.

Fondata nel 1975, la società Rugby Lecco ha attraversato decenni di cambiamenti, diventando una realtà solida, formativa e riconosciuta nel panorama rugbistico lombardo e nazionale. In questi cinquant’anni, il rugby non è solo cresciuto come sport in città: è cresciuto insieme alla città. Ha contribuito a costruire un senso di comunità, ha educato generazioni al rispetto, al gioco di squadra e alla lealtà. Ha condiviso con Lecco i suoi momenti difficili e le sue vittorie”.

La mostra, allestita in Piazza Cermenati, vuole essere un viaggio attraverso fotografie, testimonianze e racconti che intrecciano la storia del Rugby Lecco con quella della città. Ogni tappa, ogni maglia, ogni volto racconta come lo sport possa diventare parte dell’identità di un territorio.

Un invito a tutti: rugbisti, lecchesi, sportivi, curiosi.

RedSpo