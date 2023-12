RUGBY LECCO SENZA FRENI, IVREA PROVA MA SI DEVE ARRENDERE ALLA MISCHIA

LECCO – Ancora vittoria per Lecco, nella partita disputata domenica al centro sportivo del Bione dove questa volta a farne le spese è Ivrea, che ad onor del vero ha disputato un discreto primo tempo, tutto forza e fisicità, che ha messo in apprensione i ragazzi di Damiani. Poi la qualità ed il tasso tecnico superiore dei lecchesi ha prevalso, chiudendo la partita guadagnando il punto bonus per le mete. Forti di nove vittorie in nove gare giocate i leoni blucelesti si tengono saldo il secondo posto nel girone 1 di Serie B, ad una sola lunghezza dalla capolista Piacenza.

Da rilevare che dalle seconda metà della ripresa Lecco ha schierato il giocatore di maggior esperienza come il rientrante Rigonelli che all’età di 42 anni ha deciso di riprendere a giocare dopo due anni di stop. A fianco a lui, neanche a dirlo, il giocatore più giovane, per lui soli diciotto anni, Gaddi. A completare una prima linea del tutto inedita il rientrante, dopo un lungo infortunio che l’ha costretto lontano dal campo, Butskhrikidze. Quindi coach Damiani può stare tranquillo perché di giocatori di questa taglia non gli mancano di certo.

LA CRONACA

Lecco parte subito forte comprimendo gli ospiti nella proprio metà campo, ma alla loro prima sortita, al 9′, questi guadagnano una punizione per lo 0-3. La partita si fa sempre più fisica e non mancano gli scontri a metà campo in cui le due squadre non si risparmiano. Lecco però reagisce ed al 20′ va in meta con Alippi e trasformazione per Coppo. Ma Ivrea è perfettamente in partita e si riporta in avanti guadagnando subito dopo una meta per il 7-8. Le due squadre continuano a battagliare sul campo, con parecchi infortuni e fermi del gioco, e così a farne le spese sono due giocatori, Coppo per Lecco ed il numero 3 di Ivrea. Il primo tempo si chiude con la punizione trasformata da Coppo per il 10-8.

Nel secondo tempo Lecco innesta la quarta e cambia totalmente l’inerzia della partita, comprimendo Ivrea che non riesce a sviluppare gioco ed ad uscire dalla propria metà campo. È così che dopo soli 3’ di gioco i blucelesti vanno a pochissimi centimetri dalla meta ma la strenua difesa dei piemontesi non consente la segnatura. Si arriva così al 18’ quando Lecco raccoglie i frutti della sua pressione e va in meta con Shakby e trasformazione di Coppo per il 17-8. Ivrea però non è mai doma e si guadagna un calcio di punizione che lo riavvicina ai padroni di casa (17-11). Questo però è l’ultima colpo di reni di Ivrea perché Lecco si riversa nella metà campo piemontese e con una splendida azione di mischia va ancora in meta con Butskhrikidze. Il pacchetto di mischia del tutto inedito, Gaddi, Butskhrikidze e Rigonelli è inarrestabile e così è proprio quest’ultimo a festeggiare il suo rientro andando in meta (29-11) sulla quale si chiude la partita.

RUGBY LECCO – RUGBY IVREA 29-11

RUGBY LECCO: Coppo, Alippi, Mauri, Riva, Cappelletti, Zappa, Crimella, Pandiani, Cattaneo, Maspero, Valentini, Galli, Shalby, Vacirca, Robledo. A DISPOSIZIONE: Rigonelli, Gaddi, Butskhrikidze, Catania, Isacco, Pellegrino, Fraternali. ALLENATORE: Sebastian Damiani.

MARCATORI: Alippi meta, Coppo trasf., Coppo puniz., Shalby meta, Coppo trasf., Butskhrikidze meta, Coppo trasf., RIgonelli meta.