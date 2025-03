RUGBY LECCO: KO COL PARMA, DECIDE ANCORA UNA META ALL’ULTIMO MINUTO

LECCO – Ancora una sconfitta, la terza di fila, per il Rugby Lecco. E ancora una volta subendo una meta all’ultimo minuto; in sequenza Piacenza, Cus Milano e ieri in casa con il Parma. Un ko bruciante perché Lecco ha giocato un’eccellente partita su un campo pesantissimo che avrebbe dovuto favorire gli ospiti, dotati di più chili da mettere in campo, rispetto alle manovre in velocità, arma vincente dei blucelesti.

Lecco ha fatto la partita, contraddistinta da fasi di gioco molto spezzettate a causa del campo che impediva di sviluppare qualsiasi forma di gioco. Infatti per buona parte del primo tempo le due squadre si sono essenzialmente scontrate a metà campo fina a quando al 37′ Coppo porta in vantaggio Lecco grazie a una punizione. Neanche il tempo di esultare che Parma va subito in meta, con trasformazione che porta gli ospiti sul 7 a 3.

Nel secondo tempo Lecco entra in campo con determinazione, Parma è in sofferenza e i blucelesti vanno prima in meta con Mauri, trasformazione di Coppo e poi si portano sul 13 a 7 grazie a un’altra punizione trasformata da Coppo. Si arriva così nel finale convulso con Lecco in avanti e Parma a difendere. Gli ospiti, però, riconquistano palla e si riportano in avanti a pochi metri dalla meta. La difesa di Lecco regge bene, ma un’improvvida decisione dell’arbitro regala la meta agli ospiti, che con la trasformazione, espugnano il campo del Lecco.

In conclusione, anche se nel gioco della palla ovale le recriminazioni contro le decisioni arbitrali non fanno parte dello spirito del gioco, occorre sottolineare che sono molte le partite, ormai troppe, in cui i fischi arbitrali lasciano molti, ma molti, dubbi sulla loro correttezza.

RUGBY LECCO CAFFÈ AGOSTANI – RUGBY PARMA: 13–14

RUGBY LECCO CAFFÈ AGOSTANI: Coppo, Alippi, Mauri, Rusconi, Castelletti (26° s.t. Riva), Meisner, Crimella (10° s.t. Pellegrino), Pandiani, Catania, Colombo (33° s.t. Maspero), Valentini, Galli, Shalby, Vacirca (18° s.t. Betchvaia), Moroni (25° p.t. Turco). A DISPOSIZIONE: Betchvaia, Butskhrikidze, Turco, Maspero, Riva, Pellegrino, Messa, Sala. ALLENATORE: Damiani Sebastian.

RUGBY PARMA: Colla, Marani, Manfrini, Bordini, Bosi, Bianconcini (17° s.t. Piccioli), Villani, Borsi, Andreoli (1° s.t. Corazza), Poli, Schianchi, Caselli (8° s.t. Piddubnyi), Babbo (1° s.t. Quiroga), Bonfiglio, Calì. A DISPOSZIONE: Simoni, Quiroga, Ofori, Piddubnyi, Corazza, Piccioli, Busetto, Bocchi. ALLENATORE: Frati Filippo

MARCATORI: 37° p.t. Coppo (L) puniz., 39° p.t. Bosi meta (P), Colla (P) trasf., 3° s.t. Mauri (L) Coppo (L) trasf., 19° s.t. Coppo (L) puniz.