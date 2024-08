RUGBY LECCO. SERIE A DAL 13 OTTOBRE, DEBUTTO AL BIONE CONTRO CALVISANO

LECCO – Il prossimo 13 ottobre prende il via il Campionato di Serie A, composto da 40 squadre, suddivise in 4 gironi da dieci, 18 turni, gare di andata e ritorno tra le compenti di ciascun girone. Lecco è stato inserito nel Girone 2 con VII Rugby Torino, Unione Monferrato Rugby, Cus Milano Rugby, Amatori&Union Rugby Milano, Rugby Calvisano, Piacenza Rugby Club, Rugby Noceto, Amatori Rugby Alghero, Rugby Parma F.C.1931.

Il campionato regolare si concluderà il 27 aprile dopo 18 turni, gare di andata e ritorno; il 4 maggio i quarti di finale in gara unica e successivamente andata/ritorno per le semifinali playoff mentre la finale, il 1 giugno, sarà in gara unica. I playout per determinare le cinque squadre retrocesse in Serie B saranno l’11, il 18 e il 25 maggio.

Lecco debutterà in trasferta, contro i piemontesi del Monferrato, il primo incontro di Serie A dei blucelesti al Bione sarà contro Calvisano, poi Piacenza unica squadra ad aver tenuto testa ai lecchesi nella stagione appena trascorsa.