RUGBY LECCO. LA TENACIA NON BASTA, AL BIONE PASSA MILANO

LECCO – I blucelesti visti in campo domenica 3 novembre al Centro Sportivo del Bione a Lecco contro Cus Milano hanno messo in campo la solita tenacia e spirito di sacrificio, ma non sono bastati per venire a capo di Milano, e forse anche perché i ragazzi di coach Damiani hanno disputato una partita non all’altezza delle precedenti.Milano è parsa una formazione sì forte e costante nello sviluppo del gioco, senza particolari pause o distrazioni, ma non così attrezzata come Piacenza o Calvisano. Ecco perché la sconfitta, senza tra l’altro il punto di bonus, brucia ancor di più.

LA CRONACA

Milano parte subito bene e si prende i tre punti grazie alla trasformazione della punizione da parte di Tarantola. Lecco si riprende subito e perviene al pareggio con la punizione di Pellegrino. Dopo fasi alterne in cui le due squadre si portano ripetutamente in attacco nel cercare la meta, al 15’ Milano va a pochi centimetri dalla meta ma la difesa di Lecco fa muro e respinge l’offensiva milanese. Al 23’ i blucelesti grazie ad un calcio in avanti vanno in meta con Mauri, trasformazione di Pellegrino ed è 10-3. Milano non demorde e si riporta subito in attacco ed agguanta Lecco sul 10 pari con la meta di Alagna e la trasformazione di Tarantola. Lecco è vivace e continua a pressare Milano nella propria metà campo arrivando quindi alla meta, al 30’, con Valentini, Pellegrino non trasforma, Lecco avanti 15-10. Anche Milano però è determinato a non cedere centimetri e va in meta proprio in chiusura di tempo con Colombo, è 15 pari.

Dopo un eccellente primo tempo Lecco rientra in campo con voglia di fare la partita e conquista subito una punizione che Pellegrino trasforma per il 18-15. Al 10’ primo cambio per Lecco con Shalby che lascia il posto a Butskhrikidze. I blucelesti imprimono il loro ritmo alla partita ed al 10’ vanno vicinissimi alla meta ma questa volta è Milano a difendere bene non permettendo a Lecco la realizzazione. I ragazzi di coach Damiani cominciano ad accusare una certa stanchezza, Milano ne approfitta andando in meta con Allodi per il 18-20. Gli ospiti prendono fiducia ed al 28’ vanno ancora in meta con Randazzo, trasforma Borzone ed è 18-27. Lecco non demorde e riesce a ridurre le distanze: 23-27 grazie alla meta di Vacirca al 32’, Zappa non trasforma. I Milanesi reagiscono subito e prima al 38’ e poi al 40’ realizzano due punizioni con Borzone che fissano il punteggio sul 23-33.

RUGBY LECCO – CUS MILANO RUGBY 23-33

RUGBY LECCO: Coppo (26’ s.t. Crimella) , Alippi, Mauri, Riva, Castelletti, Zappa, Pellegrino (26’ s.t. Maspero) , Pandiani, Cattaneo (21’ s.t. Catania), Colombo (25’ s.t. Messa), Valentini, Galli, Shalby (10’ s.t. Butskhrikidze), Vacirca, Robledo (25’ s.t. Moroni). A DISPOSZIONE: Ziliotto, Butskhrikidze, Moroni, Maspero, Catania, Crimella, Sala, Messa. ALLENATORE: Damiani Sebastian.

CUS MILANO RUGBY: De Vita (30’ s.t. Mozzi) , Perini, Nucci (15’ s.t. Cusimano), Mantovani, Tevdoradze (15’ s.t. Galazzi) , Borgonovo (4’ s.t. Mezzano) , Toscano, Alagna, Colombo, Borzone, Oleari (38’ s..t. Cedeerna), Allodi (26’ s.t.) Mazzucchi), Bolzoni, Randazzo, Tarantola (15’ s.t. Colli). A DISPOSIZIONE: Parisi, Mozzi, Cusimano, Galazzi, Mezzano, Cederna, Colli, Mazzucchi. ALLENATORE: Boggioni Pietro

MARCATORI: 6’ p.t. Tarantola puniz., 9’ Pellegrino puniz., 23’ p.t. Mauri meta, Pellegrino trasf., 26’ p.t. Alagna meta, Tarantola trasf., 30’ p.t. Valentini meta, Pellegrino non trasf., 40’ p.t. Colombo meta, Tarantola non trasf., 2’ s.t. Pellegrino puniz.; 24’ s.t. Allodi meta, Borzone non trasf., 28’ s.t. Randazzo, Borzone trasf ., 32’ s.t. Vacirca meta, Zappa non trasf., 38’ s.t. Borzone puniz., 40’ s.t. Borzone puniz.

NOTE: 38’ p.t. Colombo T. ammoniz., 33’ s.t. Crimella ammonit.