BERGAMO – Ottimo esordio del Rugby Lecco nella prima di campionato di Serie B, che espugna il difficile campo di Bergamo vincendo per 30-21, anche se il distacco avrebbe potuto essere ben maggiore, vista la differenza tecnica-qualitativa tra le due squadre, con i Blucelesti a volte spreconi ad un passo dalla meta o sfortunati nell’occasione delle prime due mete segnate dagli orobici.

LA CRONACA

Lecco, subito al 4′, si avvicina ad un passo dalla meta, sembra fatta, ma Bergamo serra i ranghi e sventa il pericolo. Sul ribaltamento di fronte i padroni di casa vanno in meta grazie ad una azione ben coordinata tra Nodari e Rosa che mandano in meta Cocca. Con la trasformazione di Orlandi i padroni di casa si portano sul 7-0. Lecco risponde immediatamente mettendo alle corde gli avversari giungendo, al 12′, alla meritata meta di Riva con successiva trasformazione di Pellegrino ed è 7 pari. I blucelesti insistono nella loro pressione conquistando, al 16′, una punizione che ancora Pellegrino trasforma per il 10-7. Poi è il turno di un’ottima azione di sfondamento di Valentini che si guadagna una punizione ma questa volta Pellegrino è impreciso e il suo calcio finisce sul palo, con il punteggio che resta invariato. Proprio quando Lecco sembra che debba aver la meglio della difesa avversaria, al 24′, un calcio lungo dai 22 bergamaschi mette in moto Cocca che va in meta, con successiva trasformazione e Bergamo si riporta in vantaggio sul 14-10. Lecco non si perde d’animo, conquista un’altra punizione che questa volta trasforma per 14-13 per Bergamo. In chiusura della prima frazione di gioco, uno scintillante Valentini guadagna campo con un’azione di sfondamento portando Lecco a pochi metri dalla linea di meta mettendo la difesa di Bergamo in difficoltà che cede sulla meta di Rusconi. Il primo tempo si chiude con la trasformazione di Pellegrino portando Lecco in vantaggio per 14-18.

Inizio di secondo tempo folgorante del Lecco che dopo soli 1’ e 40’” va in meta con Valentini ed è 14-23. La partita si fa più combattuta con entrambe le compagini che si contendono metro su metro. I blucelesti però forti della migliore qualità tecnico-tattica vanno ancora in meta con Vacirca e successiva trasformazione di Pellegrino, portandosi così sul 14-30. Entrambe le squadre, anche se il risultato sembra ormai acquisito a favore di Lecco, continuano a darsi battaglia, con Bergamo che chiude la partita con una meta, con successiva trasformazione, con le quali si conclude l’incontro. Vittoria finale a Lecco per 21-30.

RUGBY BERGAMO – RUGBY LECCO 21-30

A.S.D. RUGBY BERGAMO: Gaffuri, Salvini, Cocca, Mambretti, Rosa, Orlandi, Bonetti, Cavenago, Gigante, Nodari, Guiniot, Rota, Bettoni, Loda, Bosco. A disposizione: Bosco, Plevani, Minicucci, Guariglia, Belotti, Sehou, Dalzini, Biggi. Allenatore: Pastormerlo.

A.S.D. RUGBY LECCO: Sala, Alippi, Mauri, Rusconi, Riva, Zappa, Pellegrino, Pandiani, Maspero, Catania, Valentini, Galli, Shalby, Vacirca, Robledo. A disposizione: Molteni, Ziliotto, Butskhrikidza, Ramaioli, Cattaneo, Crimella, Coppo. Allenatore: Sebastian Damiani.

MARCATORI: Riva m. + tr. Pellegrino, Pellegrino pun., Rusconi m. + Pellegrino tr., Valentini m., Vacirca m. + tr. Pellegrino.