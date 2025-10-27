RUGBY LECCO: PESANTE KO SUL CAMPO DI MILANO

MILANO – Partita difficile quella disputata sabato scorso dalla Rugby Lecco sul campo di Segrate contro il Rugby Milano. Fin dall’inizio i blucelesti hanno dovuto fare a meno del lungodegente Bechvaia e di Colombo, indisponibile per precauzione. A disposizione in panchina Vacirca, che non sarebbe dovuto entrare per precauzione e che invece a dovuto anch’egli scendere in campo.

Durante la partita si sono aggiunti gli infortuni di Fumagalli alla spalla e Valentini ginocchio destro, entrambi abbastanza importanti, che necessiteranno di ulteriori accertamenti clinici. E infine di Moroni per un risentimento al polpaccio. Insomma, con una panchina corta Lecco ha dovuto affrontare Milano in condizioni difficili.

L’inizio dell’incontro è di marca bluceleste con la meta, al 5′ di Shalby. Le premesse positive ci sono subito. Ma con il passare dei minuti i padroni di casa conquistano metri e mettono pressione ai ragazzi di Lecco, soprattutto in mischia. Infatti, seppur Lecco cerchi di tener testa a Milano, questi dapprima accorciano con una punizione e poi vanno in meta per due volte, chiudendo il primo tempo sul 17 a 5.

A inizio di secondo tempo la meta di Turco che porta i suoi sul 10 a 17, fa sperare in una rimonta di Lecco. Ma, complici gli infortuni, Milano sorprende gli ospiti con quattro mete che chiudono ogni speranza dei blucelesti di rimontare. Nel finale la meta di Piccoli, con trasformazione di Coppo, fissa il punteggio sul 43 a 17 per i padroni di casa.

RUGBY MILANO – RUGBY LECCO CAFFÈ AGOSTANI: 43–17 (17-5)

RUGBY MILANO: Aquaro (54’ Arena); Vinciguerra, Battegazzore, Straccali (54’ Trentani), Fumagalli(C.), Galimberti, Mendonça (54’ Gentili), Innocenti, Sbalchiero (62’ Brunetti), Ferraresi, Perego (20’ -27’ temp. Niero 55’ Niero) , Conti (58’ Corona), Trejo (45’ Deregibus), Ricci (58’ Odorisio), Gambande. ALLENATORE: Brolis F.

RUGBY LECCO CAFFÈ AGOSTANI: Messa, Alippi, Mauri, Riva (57’ Crimella), Travaglini, Meisner (56’ coppo), Piccoli, Fumagalli (47’ Coppo), Cattaneo, Bolis, Maspero (62’ Riva), Valentini, Shalby (56’ Moroni), Turco (56 Butskhrikidze), Gaddi (56’ Gianola) ALLENATORE: Sebastian Damiani.

MARCATORI: p.t. 13’ m. Shalby (0-5), 18’ c.p. Galimberti (3-5), 27’ m. Battegazzore (8-5), 28’ t. Galimberti (10-5), 29’ m. Vinciguerra (15-5), 30’ t. Galimberti (17-5), 48’ m. Turco (17-10), 53’ m. Innocenti (22-10), 54’ t. Galimberti (24-10), 56’ m. Vinciguerra (29-10) 56’ t. Galimberti (31-10) 65’ m. Gentili (36-10) 66’ t. Galimberti (38-10) m. 70’ Gentili (43-10), m. 79 Piccoli (43-15) 79’ t. Coppo (43-17)

CARTELLINI: 25’ giallo Bolis, 80’ giallo Corona.