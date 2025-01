RUGBY LECCO: PESANTE SCONFITTA CASALINGA CONTRO AMATORI MILANO

LECCO – Il Caffè Agostani Lecco esce sconfitto dalla sfida salvezza dell’ultima giornata di andata di Serie A2 di rugby. I blucelesti di coach Sebastian Damiani cadono contro l’Amatori&Union Milano restando così penultimi in classifica e precedendo solo il fanalino di coda Monferrato, prossimo avversario domenica al Bione in un match da vincere per forza. Unica nota positiva è il punto bonus difensivo conquistato, il primo stagionale.

Partono bene i padroni di casa, che vanno a segno con la punizione di Coppo, ma Riva ne calcia tra i pali due e porta i suoi avanti 3-6 al 20’. Al 24’ meta di capitan Pandiani in maul, trasformata da Coppo, per il nuovo sorpasso lecchese sul 10-6. Una punizione per parte, Riva al 28’ e Coppo al 40’, manda le squadre all’intervallo sul 13-9 per Lecco.

La ripresa si apre con la meta ospite di Curti al 3’, trasformata da Riva, per il controsorpasso: 13-16. Coppo pareggia su punizione al 6’, poi il Lecco sfrutta la superiorità numerica dovuta al giallo di Ferlisi e va in meta con Valentini, non trasformata, per il 21-16 all’11’. Al 23’ giallo molto dubbio a Coppo per un avanti volontario. I milanesi ripartono e Brasher in maul, con trasformazione di Riva, riporta avanti i suoi sul 21-23. Al 30’ meta dello scatenato Riva e 21-28 finale che punisce i blucelesti.

“Abbiamo fatto tanti errori – commenta il team manager Renato Riva – con calci fuori misura e lanci in touche storti. Errori grossolani che non ci hanno permesso di ottenere un risultato migliore. Loro hanno fatto il loro gioco, esattamente quello che ci aspettavamo, e sono stati bravi a sbagliare meno di noi. Abbiamo giocato alla pari, ma non è bastato. Siamo almeno riusciti a fare un punto che magari servirà poco alla classifica, ma intanto c’è. Domenica prossima abbiamo la sfida contro il Monferrato e dovremo essere bravi a vincerla”.

Lecco – Amatori Milano 21-28

Marcature: Riva (A) 1 meta, 3 punizioni e 2 trasformazioni, Pandiani (L), Curti (A), Valentini (L), Brasher (A) 1 meta, Coppo (L) 3 pun. e 1 trasf.

CAFFÈ AGOSTANI LECCO: Coppo, Alippi, Mauri, Rusconi, Castelletti, Zappa, Crimella (Pellegrino 5’st), Pandiani, Catania, Colombo (Maspero 18’st), Valentini, Galli, Shalby (Moroni 18’st), Vacirca, Robledo Dei (Butskhrikidze 10’st). All. Damiani.

AMATORI&UNION MILANO: Trivillin, Curti, Brasher, Casarin (Ferlisi 4’st), Ronza, Riva, Fontana, Mastromauro, Signorelli (Bianchetti 34’st), Marroccoli, Proietti, Carozzo (Crepaldi 37’st), Curti (Cisimo 12’st), Guidetti (Pirotta 12’st), Rolla. All. Convertini.

Arbitro: Selmi di Brescia