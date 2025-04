RUGBY LECCO: PESANTE SCONFITTA CONTRO IL VII TORINO

LECCO – Gara proibitiva per il Rugby Lecco che contro VII Torino rimedia una netta sconfitta per 5-45. Un risultato peggiore del previsto, ma d’altra parte Settimo non occupa a caso la seconda posizione in classifica.

L’inizio di Lecco è promettente, visto che conquista una punizione subito al secondo minuto di gioco, però non trasformata da Coppo. La palla infatti prende il palo, deviata anche dal forte vento che spira sul campo di gioco per tutti gli 80 minuti. Sembra mettersi ancor meglio quando Cardoso viene espulso al 16′ del primo tempo, lasciando i suoi compagni con un uomo in meno per il resto dell’incontro.

Tuttavia pare che l’episodio dia una maggior carica ai piemontesi, che da quel momento macinano gioco e mettono alle corde i blucelesti, che subiscono il maggior peso degli avversari, ma anche la loro velocità di manovra.

Alla fine Settimo ha meritato la vittoria. I ragazzi di coach Sebastian Damiani ci hanno messo voglia, tenacia e sacrificio, ma non sono bastati. Non era proprio giornata e avversario.

RUGBY LECCO CAFFÈ AGOSTANI – VII RUGBY TORINO: 5-45

RUGBY LECCO CAFFÈ AGOSTANI: Coppo (10^ s.t. Messa), Alippi, Mauri, Rusconi, Castelletti (19^ s.t. Riva), Meisner (24^ s.t. Sala), Pellegrino (10^ s.t. Crimella), Pandiani, Catania, Maspero, Valentini (24^ s.t. Biffi), Galli, Shalby (15^ s.t. Butskhrikidze ), Vacirca, Robledo (19^ s.t. Turco). A DISPOSIZIONE: Turco, Butskhrikidze, Biffi, Crimella, Riva, Sala, Messa. ALLENATORE: Damiani Sebastian.

VII RUGBY TORINO: Reginato (60^ s.t. Nanetti), Monfrino Marco (50^ s.t.) Nanetti, Cardoso, De Razza, Rapetti, Apperley (65^ s.t. Fini), Russo, Diergaardt, Tione, Ciraulo (55^ s.t. Serra), Eschoyez (40^ p.t. Monfrino Mirko), Lo Greco, Angotti, Chefubini (65^ Lucania), Acerra (70^ s.t. Scaturro9. A DISPOSIZIONE: Lucania, Scaturro, Montaldo, Serra, Monfrino Mirko, Fini, Nanetti, Serra, Raveggi. ALLENATORE: Russo Gianluca

NOTE: 16 p.t. Cardoso cartellino rosso

MARCATORI: 2^ p.t. Coppo (L) puniz. non trasf., 21^ Apperley (T) meta, Apperley (T) non trasf., 26 p.t. Apperley (T) puniz., 33^ p.t. Russo (T) meta, Apperley (T) non trasf., 35^ p. t. Castelletti (L) meta, Coppo (L) non trasf., 38^ p.t. Diergaardt (T) meta, Apperley (T) trasf., 3^ s.t. De Razza (T) meta, Apperley (T) trasf., 17^ s.t. Russo (T) puniz., 21^ s.t. De Razza (T) meta, Russo (T) non trasf., 27^ s.t. Raveggi (T) meta, Russo (T) non trasf., 38^ s.t. Fini (T), Russo (T) non trasf.

F.S.