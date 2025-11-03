RUGBY LECCO: PESANTE SCONFITTA IN CASA CONTRO PARMA

LECCO – Un Rugby Lecco in totale emergenza cede in casa contro il Parma per 5 a 45. Il match era un ostacolo improbo per i ragazzi di coach Damiani. Infatti all’infermeria dei blucelesti si sono aggiunti altri giocatori prima della partita. Gente come Alippi, Valentini, Colombo, Piccoli, Messa, Bechvaia.

Ciò nonostante Lecco è sceso in campo con la solita grinta e tenacia tenendo a bada Parma per i primi 25’, andando anche in meta con Gaddi. Poi gli ospiti hanno fatto valere il loro maggior peso in mischia, che i padroni di casa hanno cercato di contrastare con difficoltà, e sono riusciti ad andare in meta per tre volte.

Nel secondo tempo il canovaccio della partita non è cambiato, con Parma che cercava di mettere pressione a Lecco, la cui resistenza e tenacia non è mai venuta meno.

Visti i numerosi infortuni e l’avversario, non era certo quella con Parma la partita in cui sperare in un risultato positivo. Ora la pausa che arriva nel momento più opportuno per cercare di recuperare forze e giocatori.

𝗥𝗨𝗚𝗕𝗬 𝗟𝗘𝗖𝗖𝗢 𝗖𝗔𝗙𝗙È 𝗔𝗚𝗢𝗦𝗧𝗔𝗡𝗜-𝗥𝗨𝗚𝗕𝗬 𝗣𝗔𝗥𝗠𝗔 𝟭𝟵𝟯𝟭 𝗙.𝗖. 𝟱-𝟰𝟱

𝗥𝗨𝗚𝗕𝗬 𝗟𝗘𝗖𝗖𝗢 𝗖𝗔𝗙𝗙È 𝗔𝗚𝗢𝗦𝗧𝗔𝗡𝗜: Sala (32° s.t. Sala), Riva, Mauri, Crimella (13° s.t. Ginestar), Travaglini, Coppo, Mesner, Biffi, Vacirca (8°s.t. Gianola), Galli (28° s.t. Frigerio), Maspero (34° s.t. Bolis), Moroni (1° s.t. Shalby), Turco (1° s.t. Coppo), Gaddi (13° s.t. Butskhrikdze). A DISPOSIZIONE: Gianola, Shalby, Butskhrikdze, Coppo, Bolis, Frigerio, Ginestra, Casiraghi. ALLENATORE: Damiani Sebastian.

𝗥𝗨𝗚𝗕𝗬 𝗣𝗔𝗥𝗠𝗔 𝟭𝟵𝟯𝟭 𝗙.𝗖.: Sorio, Busetto, Calvi (3° s.t. Paltrinieri c.) , Manfrini, Bianconcini, Paternieri M., Bosi, Manni, Andreoli (25° s.t. Colla), Adorni (19° s.t. Sharku), Mordacci, Caselli, Morelli (18° s.t. Kakaliashvili – 25° s.t. Domec) , Gosa (25° s.t. Calì), Alcantara (8° s.t. Babbo). A DISPOSIZIONE: Babbo, Cali’, Kakaliashvili, Sharku, Domec, Poli, Colla, Paternieri C. ALLENATORE: Frati Filippo.

𝗠𝗔𝗥𝗖𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜: 11° p.t. Manfrini meta Paltrinieri M. trasf., 30° p.t. Adorni meta Paltrinieri M. trasf., 35° p.t. Gaddi meta n.t., 40° p.t. Gosa meta Paltrinieri M. trasf., 8° s.t. Sorio meta Paltrinieri m. trasf., 18° s.t. Andreoli meta Paltrinieri M. strasf., 37° s.t. Bianconcini meta n.t., 40° s.t. Manfrini meta n.t.

RedSpo