RUGBY. LECCO RINUNCIA A UN TEMPO, VII TORINESE NON PERDONA

SETTIMO TORINESE (TO) – Partita scorbutica, disordinata ed ostica quella disputata sabato 21 dicembre tra VII Torinese e Rugby Lecco, in cui non si è visto da entrambe le parti un gioco fluido, ma più volte interrotto per errori tecnici ed anche per l’arbitraggio che a volte il metro di giudizio è risultato incomprensibile, soprattutto per alcune decisioni nei confronti dei blucelesti che in questo campionato stanno pagando lo scotto della neo promossa.

LA CRONACA

L’inizio di partita solitamente ostico per Lecco, in quanto spesso passato subito in svantaggio, ha visto gli ospiti tenere bene il campo, contrastando i tentativi dei piemontesi. Si arriva così al 12′ quando su un errore marchiano nella touche per Lecco, Settimo conquista palla e va facilmente in meta con Monfrino, mattatore di giornata. Lecco fatica e non riesce a scrollarsi di dosso la pressione dei padroni di casa che occupa pressoché stabilmente la metà campo bluceleste. Dopo un paio di tentativi lecchesi di contrattacco, nel finale di tempo, al 35′ e 40′ Settimo va ancora in meta due volte per il 21-0 con cui si chiude il primo tempo.

Nell’intervallo Locatelli striglia i suoi che non giocano più con il freno a mano tirato e grazie all’innesto di forze fresche Lecco mette alle corde i padroni di casa. Questa volta le danze le muovono i blucelesti che finalmente mostrano di cosa sono capaci. Il gioco si snoda per molti minuti nei 22 di Settimo che soffre il ritorno di Lecco che però va in meta solo al 34′ con una splendida azione corale finalizzata da Valentini. Purtroppo il tempo a disposizione per un’altra marcatura bluceleste non c’è più e la partita si chiude amaramente senza che Lecco abbia l’opportunità di segnare la seconda meta che avrebbe permesso di guadagnare un punto, che sarebbe stato più che meritato.

TKGROUP VII RUGBY TORINO VS RUGBY LECCO 21-7

(pt 21-0)

TKGROUP VII RUGBY TORINO: Raveggi, Monfrino Marco, Cardoso, Nanetti (10’ st Toniolo), Canzani (33’ Reginato); Apperley, De Razza, Ciraulo (5’ st Monfrino Mirko), Tione, Diergaardt, Eschoyez, Lo Greco S., Angotti (37’ Acerra), Cherubini, Acerra (5’ Montaldo Lo Greco). A DISPOSIZIONE: Caputo, Richichi, Montaldo Lo Greco, Monfrino Mirko, Narollo, Fini, Toniolo, Reginato. ALLENATORE: Russo.

RUGBY LECCO: Messa (9’ st Sala), Filippi, Mauri, Crimella, Riva (33’ st Carone), Zappa, Pellegrino, Pandiani, Colombo, Maspero (9’ st Cattaneo), Valentini, Catania, Butzrikidze (1’ Shalbi), Betchvaia (1’ st Vacirca), Moroni (1’ st Robledo). A DISPOSIZIONE: Robeldo, Varcica; Cusimano, Shalbi, Cattaneo, Turco, Sala, Carone, Castelletti. ALLENATORE:. Locatelli

MARCATORI: p.t. meta 12’ – 35’ Monfrino (VII) tr Apperley, 40’ Diergaardt (VII) tr Apperley. St. 34’ meta Valentini (VII) tr Pellegrino.

Arbitro: Davor Vidackovic di Milano. Assistenti: Vincenzo Smiraldi, Valerio Caiolo.

AMMONIZIONI: Cartellini gialli Maspero (L), Catania (L), Lo Greco S. (VII).

Calciatori: Apperley (VII) 3/3, Pellegrino (L) 1/1.

NOTE: giornata soleggiata, campo in buone condizioni, spettatori 400 circa.

Punti conquistati in classifica: TKGroup VII Rugby Torino 4 Rugby Lecco 0.