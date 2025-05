RUGBY LECCO: ROMA ESPUGNATA, SALVEZZA RAGGIUNTA CON MERITO

ROMA – Quella di ieri è stata una giornata epica che resterà negli annali del Rugby Lecco. Il sodalizio bluceleste, quest’anno, oltre a festeggiare i 50 anni dalla fondazione, esulta per aver conquistato la meritata salvezza nel campionato di Serie A2. Una salvezza conquistata dopo aver battuto San Donà in casa e vincendo, ieri, a Roma in casa dell’U.S. Primavera Roma 24-12.

I padroni di casa partono subito forte e per venti minuti mettono alle corde Lecco, costringendolo a difendersi nei propri ventidue, riuscendo a uscire solo in un paio di occasioni. Roma, però, con questa pressione guadagna una sola meta, non trasformata. Superata la metà del tempo i blucelesti guadagnano, a poco a poco, campo e si riversano nella metà campo avversaria. La reazione degli ospiti porta i suoi frutti prima con una punizione e poi con una meta trasformata che porta in vantaggio di Lecco sul 10-5.

Il secondo tempo è tutto ad appannaggio dei blucelesti che costringono Roma a una strenua difesa, ma nonostante ciò gli ospiti vanno in meta per altre due volte, con relativa trasformazione per il 24-10. I padroni di casa hanno un sussulto d’orgoglio verso la metà della seconda frazione di gioco, ma è un fuoco di paglia perché Lecco torna a mettere pressione a Roma.

Negli ultimi cinque minuti in pratica non si gioca più, ovvero le due squadre si contendono la palla in una serie infinita di mischie a una decina di metri dalla linea di metà dei padroni di casa. Si arriva così al fischio finale che sancisce la salvezza di Lecco e fa scattare la festa tra i giocatori e i numerosi convenuti a Roma per sostenere i propri beniamini.

U.S. PRIMAVERA RUGBY – RUGBY LECCO CAFFÈ AGOSTANI: 12-24

U.S. PRIMAVERA RUGBY: Alessi, Astorri, Giombetti, D’Ottavio, Zorzi, Palombi L. , Milardi, Roscioli, Di Giacomo, Malaspina, Santantonio, Palombi G., Di Giacomo, Giunta, Pierini. A DISPOSIZIONE: Cavallin, Coletti, Belcastro, Custureri, Gianni, Negroni, Valesini, Triolo. ALLENATORE: D’Annunzio Simone

RUGBY LECCO CAFFÈ AGOSTANI: Coppo, Alippi, Mauri, Rusconi, Castelletti, Meisner, Pellegrino, Pandiani, Catania, Colombo, Valentini, Galli, Shalby, Vacirca, Robledo. A DISPOSIZIONE: Turco, Butshrikidze, Moroni, Biffi, Fumagalli, Crimella, Riva, Zappa. ALLENATORE: Damiani Sebastian

MARCATORI LECCO: 25pt calcio punizione Pellegrini, 32pt meta Rusconi trasformata Pellegrino, 4st meta Mauri trasformata Pellegrino, 10st meta Rusconi trasformata Pellegrino

NOTE: 10’ pt Vacirca ammonito.