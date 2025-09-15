RUGBY LECCO: SABATO IL TROFEO TENTORIO E LA PRESENTAZIONE DELLE SQUADRE

LECCO – Sabato 20 settembre alle 16 al centro sportivo “Bione”, si terrà la XI edizione del Trofeo di Rugby “Bossini Tentorio”.

L’evento rappresenta non solo un momento sportivo di grande valore, ma anche un’occasione di incontro e condivisione con tutti coloro che sostengono e credono nel progetto del Rugby Lecco.

Al termine della partita, dalle 20 sul palco allestito presso l’area spettacoli viaggianti del Bione, avrà luogo la presentazione ufficiale dello staff e delle squadre per la nuova stagione.

Sarà inoltre un momento speciale per ringraziare e coinvolgere i nostri sponsor, partner fondamentali per la crescita e la continuità del percorso.