RUGBY. LECCO SCHIACCIASASSI, CUS MILANO SI ARRENDE 20-3

LECCO – Sesta vittoria consecutiva per il Rugby Lecco che batte anche il Cus Milano. Ospiti determinati che hanno dato filo da torcere ma i lecchesi escono vincitori dal Bione dopo una partita molto combattuta.

LA CRONACA

Lecco parte subito forte e dopo appena 6’ va in meta con Alippi e successiva trasformazione di Pellegrino. Lecco sugli scudi al 22′ ancora con Alippi che, con una splendida percussione solitaria, arriva a pochi centimetri dalla meta. Poco dopo i blucelesti si guadagnano una punizione che Pellegrino trasforma per il 10-0. Verso il 30′ Milano cerca di allentare la pressione dei padroni di casa ma è un fuoco di paglia perché i blucelesti tornano ad occupare stabilmente la metà campo ospite. Al 33′ ancora una punizione per Lecco che Pellegrino trasforma ed è 13-0. Pochi secondi prima del’intervallo Milano conquista una punizione e va a marcare i primi ed unici tre punti della partita.

Nel secondo tempo la gara diventa scorbutica con entrambe le squadre che lottano su ogni pallone a metà campo senza che però riescano ad avvicinarsi alla linea dei 22 metri. Poi una fiammata improvvisa di Lecco manda in meta, in fuga solitaria, Buratti. Splendida azione corale. La partitale scivola via senza particolari sussulti e Lecco si aggiudica l’ennesima e meritata vittoria.

RUGBY LECCO – RUGBY CUS MILANO 20–3

RUGBY LECCO: Sala, Alippi, Mauri, Rusconi, Malzanni, Coppo, Pellegrino, Cattaneo, Maspero, Pandiani, Valentini, Galli, Shalby, Vacirca, Robledo. A DISPOSIZIONE: Sesana, Sandionigi, Orlandi, Catania, Crimella, Riva, Buraschi. ALLENATORE Sebastian Damiani.

MARCATORI: Alippi meta, Pellegrino trasf., Pellegrino pun., Pellegrino pun., Buratti meta, Pellegrino trasf.