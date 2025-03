RUGBY LECCO: SCONFITTA CASALINGA CONTRO IL NOCETO

LECCO – Buona partita per il Rugby Lecco Caffè Agostani contro il Noceto. Ma alla fine è arrivata una sconfitta interna per 8-23. I ragazzi di Damiani hanno giocato bene soprattutto nel primo tempo, quando i blucelesti hanno messo alle corde gli avversari, pareggiando immediatamente una loro punizione. I padroni di cassa hanno avuto due nitide occasione, verso la metà della prima frazione di gioco, per andare in meta, ma a pochi passi dalla realizzazione la difesa di Noceto ha fatto muro e ha rintuzzato gli attacchi di Lecco.

Nel secondo tempo, Lecco ha iniziato la frazione di gioco ancora con grinta e determinazione, ma nella metà del tempo un paio di distrazioni e anche la bravura degli avversari, hanno permesso agli ospiti di allungare e di porre un vantaggio rassicurante che ha permesso loro di controllare la partita. Il carattere mai domo di Lecco è uscito nell’ultimo minuto quando Catania ha realizzato la meta proprio sul fischio finale dell’arbitro.

RUGBY LECCO CAFFÈ AGOSTANI – RUGBY NOCETO 8-23

RUGBY LECCO CAFFÈ AGOSTANI: Coppo (30° s.t. Messa), Sala (15° s.t. Riva) , Mauri, Rusconi, Castelletti, Meisner, Crimella (5° s.t. Pellegrino), Pandiani, Catania, Colombo (30° s.t. Maspero), Valentini, Galli, Shalby (30° s.t. Turco), Vacirca (5° s.t. Betchvaia), Moroni (25° s.t. Butskhrikidze,). A DISPOSIZIONE: Betchvaia, Butskhrikidze, Turco, Maspero, Riva, Pellegrino, Messa. ALLENATORE: Damiani Sebastian.

RUGBY NOCETO: Gennari, Guareschi (10° s.t. Greco), Pagliari, Carritiello, Savina (24° s.t. Gabelli), Bacchi, Albertini (30° s.t. Passera), Pop, Benchea, Chiarello (8° s.t. Pagliari), Boccalini, Devodier (26° s.t. Serafini), Marquez, Salgado (30° s.t. Fallini), Bruzzi. A DISPOSIZIONE: Fallini, Quaranta, Pagliari, Serafini, Greco, Gabelli, Passera. ALLENATORE: frati Marco.

MARCATORI: 11° p.t. Gennnari puniz., 20° p.t. Coppo puniz., 14° s.t. Pagliarini meta non trasf., 16° s.t. Savina meta non trasf., 18° s.t. Gennari puniz., 32° s.t. Pop meta, Gennari trasf., 40° s.t. Catania meta non trasf.

NOTE: 8° s.t. Pandiani ammoniz., 23° s.t. Butskhrikidze ammoniz., 36° s.t. Gabelli ammoniz., 38° s.t. Marquez ammoniz.