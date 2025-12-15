RUGBY LECCO: SCONFITTA CASALINGA CONTRO PIACENZA

LECCO – Sconfitta con onore per la Rugby Lecco contro il Piacenza, dopo una gara decisamente brillante per gli uomini di Sebastian Damiani.

Partenza in salita per i blucelesti che dopo soli 45 secondi subiscono un’improvvida meta per merito di Saunders che è bravo ad evitare il placcaggio e s’invola per la meta del 5 a 0. Evento che potrebbe segnare definitivamente il morale di Lecco. Purtroppo Lecco non è nuovo a questi inizi in salita, laddove gli avversari vanno in meta nei minuti iniziali.

Invece i padroni di casa sono bravi a non demoralizzarsi e cominciano a macinare il loro gioco mettendo in difficoltà gli ospiti. Infatti hanno subito l’occasione per ridurre le distanze grazie ad un calcio di punizione che però non va a segno. Lecco, però, insiste e guadagna un altro calcio di punizione che Coppo Martino trasforma per il 3 a 7, distacco che avrebbe potuto essere ancor più ridotto se la prima punizione fosse andata a segno.

Le due squadre si affrontano a viso aperto con i due pacchetti di mischia che si danno battaglia, anche se Piacenza può avvalersi di touche quasi sempre portate a casa. Si arriva quindi al 24° quando gli emiliano vanno ancora in meta con Guerra che permette ai suoi di allungare sul 14 a 3. I blucelesti rispondo subito con un’altra trasformazione di Coppo su punizione, che accorcia sul 6 a 14. I padroni di casa arrivano in un paio di occasioni molto vicini alla meta, ma la difesa piacentina è forte e brava a rintuzzare tutte le offensive lecchesi.

Nel secondo tempo l’inizio è ancora ad appannaggio degli ospiti che allungano sul 6 a 17 grazie ad un bel drop di Sounders, il migliore in campo tra i suoi. Lecco si difende con le unghie non disdegnando di offendere per cercare la meta alla quale va vicino in paio di occasioni, ma anche in questo caso la difesa arcigna di Piacenza fa muro non permettendo la realizzazione da parte dei blucelesti. A chiudere definitivamente ogni speranza di rimonta è la meta di Cornelli al 24°, che chiude definitivamente i giochi. Da rilevare l’esordio in campo di Radogna e Holenda, per loro la prima volta a calcare l’erba in prima squadra.

RUGBY LECCO CAFFÈ AGOSTANI – RUGBY PIACENZA 6 – 24

RUGBY LECCO CAFFÈ AGOSTANI: Travaglini, Alippi, Mauri, Riva (32° s.t. Crimella), Castelletti, Coppo Martino, Piccoli, Cattaneo, Coppo Giovanni (32° s.t. Radogna), Colombo (38° s.t. Turco) , Galli, Maspero , Shalby (1° s.t. Butskhrikidze), Vacirca (25° s.t. Gianola) Gaddi ( 25° s.t. Holenda). A DISPOSIZIONE: Valentini, Meisner, Crimella, Radogna, Turco, Butskhrikidze, Gianola, Holenda . ALLENATORE: Damiani Sebastian.

RUGBY PIACENZA: Cisint, Essien, Misseroni, Beghi, Guerra Bautista (15° s.t. Ravilli), Manciuria, Saunder, Cornelli, Marazzi (25° s.t. Roda), Savi, Chiappini, Melegari (5° s.t. Greco), Dapaah (5° s.t. Bonaiti), Guerra Joauquin, Lovotti. A DISPOSIZIONE: Alberti, Bilai, Racciocchi, Botti, Ravilli, Roda, Greco, Bonaiti. ALLENATORE: Forte Claudio

MARCATORI: 2° p.t. meta Saunders trasf. Saunders (0-7), 14° p.t. calcio punizione Coppo M (3-7), 24° p.t. meta Guerra J trasf. Saunders (3-14), 28° p.t. calcio punizione Coppo M (6-14), 4° s.t. drop Saunders (6-17), 23° s.t. meta Cornelli trasf. Saunders (6-24).

AMMONITI: Maspero cartellino rosso 30° s.t.