RUGBY: LECCO SCONFITTO DI MISURA, SOLO UN PUNTO COL CUS MILANO

MILANO – Rugby Lecco ancora una sconfitta proprio nei secondi finali, quando i blucelesti erano in vantaggio seppur di poco. Un’incredibile decisione arbitrale, così come tante nel corso della partita, regala al Cus Milano un’inaspettata punizione che fissa il punteggio sul 21 a 19 per i meneghini.

Il primo tempo non regala particolari emozioni, con un gioco dalle entrambe le parti poco ordinato e qualche errore di troppo. A passare in vantaggio sono i padroni di casa grazie a una punizione, ma Lecco c’è e pareggia poco dopo con una punizione di Coppo. Al 30′ un fuorigioco di Milano, non rilevato dall’arbitro, permette ai padroni di casa di andare in meta. Milano chiude il primo tempo con un’altra meta e successiva trasformazione.

In avvio di ripresa Lecco mette pressione a Milano e al 5′ va in meta con Valentini per l’8 a 15. Gli ospiti insistono e si portano a pochi passi dalla meta, ma la difesa di Milano regge. Gli sforzi in attacco dei blucelesti vengono premiati al 18′ con la meta di Pandiani, per il 13 a 15. Poco dopo arriva il tanto sospirato e meritato sorpasso grazie alla punizione di Coppo ed è 16 a 15. I padroni di casa trovano la reazione con una punizione al 27′ e allungano sul 16 a 18.

Al 35′ ancora controsorpasso di Lecco che, grazie a un’altra punizione, si porta sul 19 a 18. I blucelesti potrebbero allungare ancora con un’altra punizione, ma la palla tocca la cima del palo e si direziona verso l’interno. L’arbitro, neanche a dirlo, non assegna la trasformazione. Si arriva così ai secondi finali quando l’ennesima decisione beffa dell’arbitro signora Mussi assegna una punizione a Milano che trasforma per il punteggio finale di 21 a 19.

RUGBY LECCO CAFFÈ AGOSTANI: Coppo, Sala (14° s.t. Alippi), Mauri, Rusconi, Riva, Meisner, Crimella (14° s.t. Pellegrino), Pandiani, Catania, Colombo (27° s.t. Maspero), Valentini, Galli (14° s.t. Biffi), Shalby (22° s.t. Butskhrikidze), Vacirca, Robledo (1° s.t. Moroni). A DISPOSZIONE: Moroni, Butskhrikidze, Turco, Biffi, Maspero, Pellegrino, Messa Alippi. ALLENATORE Damiani Sebastian.

MARCATORI: 20′ p.t. Milano puniz., 30′ p.t. Coppo puniz.,, 30′ p.t. Milano meta, 40′ p.t. Milano meta, trasf., 5′ s.t. Valentini meta, 18′ s.t. Pandiani meta, 22′ s.t. Coppo punizione, 35′ s.t. Coppo punizione, 40′ Milano puniz.

NOTE: 8′ p.t. Shalby ammoniz., n. 2 Milano ammoniz.