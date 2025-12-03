RUGBY LECCO, SERIE C: CONTRO IL DELEBIO ARRIVA LA PRIMA VITTORIA

LECCO – Il Rugby Lecco centra la prima vittoria stagionale in Serie C al termine di una gara intensa e combattuta. Domenica pomeriggio, al campo del Bione, la squadra di coach Giordano Colombo ha superato il Delebio con il punteggio di 25-22, conquistando un successo prezioso dopo tre giornate senza punti. Al riposo, il Lecco era avanti di appena due lunghezze, 12-10, in una partita equilibrata dall’inizio alla fine.

Le marcature del Lecco sono arrivate grazie alle mete di Monchi (due) e Sala, mentre Ginestar si è distinto con calci precisi che hanno contribuito al risultato finale. “Vittoria sofferta ma meritata – spiega l’allenatore Giordano – in quanto abbiamo avuto tanto possesso anche se non abbiamo concretizzato la mole di gioco messa in mostra. Troppi errori in fase di attacco. La sosta di tre settimane ci ha fatto sicuramente male, troppa ruggine nei meccanismi di gioco. Comunque la vittoria da morale”.

Ottimi risultati arrivano anche dal settore giovanile. L’Under 18 ha conquistato una bella vittoria in trasferta nella fase di qualificazione al campionato Élite 2, imponendosi sul Brescia 34-19. L’Under 16 ha invece subito una sconfitta sull’ostico campo dell’Amatori&Union Milano, terminando 35-8.

Bene pure l’Under 14, che al Bione ha battuto nettamente il Cus Milano per 36-5. Infine, le categorie più giovani (U12, U10 e U8) hanno partecipato con entusiasmo a una delle tappe della ‘Festa del Rugby’, giocando in casa e mostrando grandi progressi.

RedSpo