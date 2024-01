RUGBY: LECCO SOFFRE, COMBATTE E VINCE CONTRO BERGAMO

LECCO – Dopo l’immeritata sconfitta nello scorso turno di campionato contro Piacenza c’era il rischio che Lecco subisse il contraccolpo, rischio reso ancor più concreto in quanto a Lecco era di scena Bergamo, compagine forte e temuta, capace di mettere in difficoltà qualsiasi squadra. E invece i blucelesti giocano una partita tutta voglia, orgoglio, riscatto e determinazione, non facendosi scoraggiare dal fatto che ad un certo punto gli avversari sono andati in vantaggio mettendo pressione. Ecco invece uscire il vero Lecco che reagisce, rimette il risultato in positivo e guadagna anche un certo distacco che lo tiene al sicuro dal ritorno veemente di Bergamo.

LA CRONACA

I blucelesti partono subito forte e dopo 6’ sono subito in meta con Cappelleti servito splendidamente da Coppo. Ma Bergamo non è da meno e subito dopo si porta sul 5-3 grazie ad una punizione trasformata quasi da metà campo. Anche Lecco ha la sua occasione su punizione ma Pellegrino non trasforma e il punteggio rimane invariato. I blucelesti occupano stabilmente la metà campo ospite arrivando, al 15’, a pochi centimetri dalla meta, ma Bergamo oppone una strenua difesa e scampa il pericolo. Al 20’ il grande lavoro in attacco dei ragazzi di Damiani porta i suoi frutti: meta del 10-3. Azione sviluppatasi da un ruck con palla a disposizione di Pellegrino che finta il passaggio all’esterno infilandosi nello spazio libero lasciato dal difensore andando in meta. Gli orobici però sono duri da cucinare e poco dopo vanno in meta, a loro volta con successiva trasformazione. Bergamo guadagna fiducia ed autostima e si riversa nella metà campo di Lecco ottenendo una punizione dalla metà campo che gli permette il sorpasso sul 12-13.

L’inizio di ripresa ed ad appannaggio di Bergamo che guadagna l’ennesima punizione che però finisce sul palo lasciando invariato il risultato. Dopo la sfuriata iniziale di Bergamo Lecco si riprende dal difficile momento e va in meta con Riva e successiva trasformazione di Pellegrino che riporta in vantaggio Lecco (19-13). La metà ripresa è di marca bluceleste che al 20’ va ancora in meta con Mauri e successiva trasformazione di Pellegrino per il 26-13. Prosegue il momento magico di Lecco che va ancora in meta con una splendida fuga di Rusconi che con una finta manda a vuoto la difesa orobica e grazie alla trasformazione di Pellegrino porta i blucelesti sul 33-13. Sembra fatta ma non è così perché Bergamo reagisce immediatamente andando in meta al 26’, con successiva trasformazione, riducendo il distacco sul 33-20. La partita si fa intensa, con le due squadre molto stanche ma decise a non mollare un centimetro, soprattutto nelle mischie sempre molto combattute. È così che a cinque minuti dalla fine gli ospiti vanno ancora in meta, con trasformazione, avvicinando pericolosamente a Lecco sul 33-27. Gli ultimi minuti sono una vera e propria sofferenza, con molte interruzioni e sospensioni di gioco che sembrano non far finire mai la partita. Lecco però è determinato e con una strenua difesa opposta agli attacchi di Bergamo porta a casa un’importantissima vittoria.

Da rilevare il debutto in prima squadra di Carone e la pregevole prestazione di tutti ragazzi di Damiani, in particolare Pellegrino.

RUGBY LECCO – RUGBY BERGAMO 33–27

RUGBY LECCO: Sala, Riva, Mauri, Rusconi, Cappelletti, Coppo, Pellegrino, Pandiani, Cattaneo, Maspero, Valentini, Galli, Shalby, Vacirca, Robledo. A DISPOSIZIONE: Rigonelli, Butskhikidze, Ziliotto, Catania, Orlandi, Crimella, Carone. ALLENATORE: Sebastian Damiani.

MARCATORI: Cappelletti meta, Pellegrino meta, Pellegrino trasf., Riva meta, Pellegrino trasf., Mauri meta, Pellegrino trasf. , Rusconi meta, Pellegrino trasf.