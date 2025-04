RUGBY LECCO TENACE MA NON BASTA CONTRO ALGHERO

ALGHERO (SS) – La trasferta del Rugby Lecco in quel di Alghero si può suddividere in quattro momenti. Primi 25 minuti ad appannaggio dei padroni di casa, che partono forte e mettono alle corde i blucelesti che soffrono. La pressione frutta ai sardi due mete, mentre Lecco non riesce ad uscire dalla propria metà campo.

Nell’ultimo quarto d’ora ecco uscire i ragazzi di mister Damiani, che riescono a sciorinare il gioco alla mano ed in velocità di cui sono capaci e vanno in meta per ben due volte nell’arco di pochi minuti; con una sola trasformazione addirittura in chiusura di tempo vanno vicinissimi alla meta che li avrebbe portati in vantaggio, ma la difesa di Alghero resiste ed il primo tempo si chiude con i padroni di casa che tengono botta agli attacchi del Lecco.

Nel secondo tempo Alghero scende in campo determinata e va subito in meta, con trasformazione, per il 24 a 12. Anche nella seconda frazione di gioco la partita è dominata dai sardi, che occupano pressoché stabilmente la metà campo del Lecco. La pressione frutta ai sardi un’altra meta.

Poi dalla mezz’ora girandola di cambi per entrambe le squadre ed il Lecco esce ancora alla distanza, andando ancora in meta per il 31 a 17, proprio nel finale.

L’ardore dei Leoni non è mai domo e la speranza di fare il colpaccio in terra sarda c’era. Ma alla fine il campo ha detto bene ad Alghero, anche se Lecco è uscito a testa alta davanti ai 300 spettatori.

RUGBY ALGHERO – RUGBY LECCO CAFFÈ AGOSTANI: 31 – 17

AMATORI RUGBY ALGHERO: Delli Carpini, Delrio,(39°st Bombagi) Russo, Serra(25st Marrone) (cap), May, (25°st Calabrò) Perello, Armani, Fierro,(36° pt. Shelqeti) Marcellan, (12° st Stefani) Lenoci, Capozzucca, (39° pt.Tveraga) Canulli, Cincotto , Spirito,(4° st. Marchetto) Natchebia (30° st.Gueye). A disposizione: Stefani, Marchetto, Gueye, Tveraga, Shelqeti, Calabrò, Marrone, Bombagi. Allenatore Marco Anversa.

RUGBY LECCO: Messa,(20° st Sala) Riva, Crimella, Rusconi, Castelletti,(13° st Alippi) Mauri, Pellegrino, Pandiani, Catania, Maspero, (12° st Robledo) Valentini, Galli, Shalby, (20°st Butskhrikidze) Betchvaia, (27°st Vacirca).(20°st Caroni). A disposizione: Vacirca, Butskhrikidze, Turco, Colombo, Biffi, Sala, Caroni, Alippi, Robledo. Allenatore Sebastian Damiani.

Arbitro Fabio Taggi (RM) A1 Uccheddu (NU) A2 Dui (NU)

MARCATORI: Primo tempo: 3° meta Spirito ntr.5 a 0, 16° meta Spirito tr. Delli Carpini 12 a 0, 26° meta Perello n.tr 17 a 0, 30° meta Shalby tr. Pellegrino, 17 a 7, 34° meta Castelletti ntr. 17 a 12. Secondo tempo: 4° meta Perello tr .Delli Carpini 24 a 12, 12° meta Cincotto tr. Delli Carpini 31 a 12, 40° meta Valentini ntr. 31 a 17.

NOTE: Cartellini: 38° st. Delli Carpini

