LECCO – Tribune affollate per tifare e sostenere il Rugby Lecco, domenica al Centro Sportivo del Bione, impegnato contro la capolista Monferrato e per cercare di scalare la classifica. Uno scontro molto atteso dai blucelesti per rifarsi della sconfitta patita all’andata.

L’inizio è del Lecco che al 6’ passa sul 3-0 grazie al calcio di Sala. Al 10’ Monferrato abbozza subito una reazione furiosa riportandosi in avanti, ma la difesa bluceleste tiene botta e respinge l’attacco. Al 15’ la pressione degli ospiti dà i suoi frutti e da una mischia ne nasce una fuga sulla destra che porta alla meta per il 3-5. Si arriva alla metà del primo tempo con le due squadre che si danno battaglia sul campo cercando di conquistare centimetro su centimetro, anche se è Lecco a mettere maggior pressione agli avversari, schiacciandoli nella loro metà campo. Al 25’ la difesa di Lecco viene tuttavia sorpresa da un veloce contropiede di Monferrato che dapprima i blucelesti sembrano poter arginare ma che alla fine i piemontesi portano a termine con una meta, poi trasformata per il 3-12. Lecco reagisce immediatamente e rimette pressione agli avversari, arrivando così al 30’ quando Mauri trova un corridoio sulla sinistra involandosi in meta per l’8-12, poi 10-12 con la trasformazione di Sala. Il primo tempo si chiude con Monferrato in attacco ma la difesa del Lecco stringe i denti resistendo agli attacchi ospiti.

L’inizio della ripresa è ancora di marca piemontese ma Lecco, sostenuto dai suoi tifosi, regge l’urto degli avversari. All’8’ Damiani opera il primo cambio inserendo Shalby per Butskhrikkidze mentre al 17’ doppia ammonizione per Vacirca ed un giocatore del Monferrato. Al 21’ azione in fotocopia della precedente con Lecco che si fa sorprendere in una fase di difesa a metà campo e Monferrato ne approfitta andando in meta per il 10-19, con successiva trasformazione. Altri cambi per Lecco con Cattaneo per Catania e Scaburri per Pellegrino. Al 25’ l’incontro si ferma per circa dieci minuti per un brutto infortunio ad un giocatore del Monferrato, forse sospetta frattura di tibia e perone. La partita riprende e Lecco viene subito colpito a freddo con gli ospiti ancora in meta per il 10-24. I padroni di casa non demordono ed al 38’ vanno in meta ma l’arbitro annulla improvvidamente per un possibile “velo” di un giocatore bluceleste.

La partita si chiude con la vittoria dei piemontesi, con Lecco che però ha dimostrato di essere all’altezza della capolista, ribattendo colpo su colpo, anzi conducendo partita per gran parte del tempo, senza tuttavia concludere la gran mole di gioco profuso.

RUGBY LECCO – ASD UNIONE MONFERRATO RUGBY 10 – 24

RUGBY LECCO: Sala, Castelletti, Mauri, Rusconi, Malzanni F., Rossi, Pellegrino, Pandiani, Catania, Colombo ( C ), Valentini orlandi, Butskhrikidze, Vacirca, Robledo. A disposizione: Molteni, Ziliotto, Shalby, Galli, Cattaneo, Scaburri, Malzanni D. Allenatore Damiani Sebastian

Sostituzioni: Shalby per Butskhrikkidze, Cattaneo per Catania e Scaburri per Pellegrino

MARCATORI: Sala calcio piazz., Mauri m. + trasf. Sala.