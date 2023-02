VARESE – Ottimo risultato della prima squadra del Rugby Lecco che nella 13esima giornata di serie B vince per 24-0 in trasferta sul campo di Varese, sempre che quel terreno si possa definire campo di gioco.

La partita è sempre stata in mano ai blucelesti che chiudono il primo tempo sul 10-0, grazie ad una meta, successiva trasformazione ed ad un calcio di punizione. Nel secondo tempo la partita non cambia, con Lecco a condurre sempre il gioco ed andando più volte in meta per il punteggio finale di 0-24.

La formazione impegnata in serie C mette alle corte i Lyons sul campo amico del Bione ma non basta. Finisce 16-27 per gli ospiti.

RUGBY VARESE – RUGBY LECCO 0-24

RUGBY LECCO: Sala, Alippi, Mauri, Rusconi, Riva, Rossi, Pellegrino, Cattaneo, Pandiani, Catania, Valentini, Orlandi, Shalby, Vacirca Robledo. A DISPOSIZIONE: Molteni, Butskhrikidze, Ziliotto, Colombo, Castelletti, Biffi, Malzanni. All. Damiani S., Ass. All. Locatelli G.

RUGBY LECCO C – RUGBY LYONS C 16-27

RUGBY LECCO C: Malzanni, Magni, Vedani, Scaburri, Carelli, Messa, Tantimonaco, Isacco, Dansoko, Galli, Crscimmano Breen FInn, Tutìrati, Scappellato, Fusco Magni: A disposizione: Bayo, Rossi, Kourouma Esposito. All. Colombo Giordano. Marcatori: M Carelli + trasf. Tantimonaco, Tantimonaco pun., Tantimonaco pun.