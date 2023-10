LECCO – Un Rugby Lecco attento regola sul campo del Bione i sardi del Capoterra concedendo agli avversari una sola meta. Con la seconda vittoria in due giornate i blucelesti confermano il buon inizio di campionato e si piazzano al secondo posto nella classifica del Girone 1 di Serie B. Prossimo impegno domenica 22 ottobre a Rho.

LA CRONACA

Lecco parte subito in pressione guadagnando una punizione che Pellegrino trasforma per il 3-0. Il pacchetto di mischia dei blucelesti fa la differenza e occupa stabilmente la metà campo avversaria. Si deve arrivare al 27° per vedere in attacco gli ospiti ma Lecco non concede nulla agli avversari. Si arriva al 31′ quando un’azione strabordante di Valentini lascia sul posto la difesa ospite e va in meta, con successiva trasformazione di Pellegrino, per il 10-0. In finale di tempo ancora Lecco all’arrembaggio con meta di Cappelletti che finalizza la pressione bluceleste, è 15-0.

Il tema del secondo tempo non cambia con Lecco che continua a premere i sardi nella loro metà campo. I blucelesti guadagnano così un’altra punizione che il solito Pellegrino trasforma ed è 18-0. Un attimo di distrazione dei padroni di casa e Capoterra va in meta. Trascorrono i minuti ma il risultato non cambia, finisce 18-5 e Lecco conquista la seconda vittoria consecutiva.

RUGBY LECCO – AMATORI RUGBY CAPOTERRA 18 – 5

RUGBY LECCO: Sala, Cappelletti, Mauri, Rusconi, Riva, Zappa, Pellegrino, Pandiani, Maspero, Catania, Valentini, Galli, Shalby, Vacirca, Robledo. A DISPOSIZIONE: Molteni, Butskhrikidze, Ziliotto, Cattaneo, Ramaioli, Crimella, Coppo. ALLENATORE: Damiani Sebastian.

MARCATORI: Pellegrino pun., Valentini m., Pellegrino tr., Cappelleti m., Pellegrino pun.