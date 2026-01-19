RUGBY LECCO: VITTORIA CASALINGA CONTRO LA UNION MILANO

LECCO – Bella e avvincente partita quella disputata ieri, domenica 18 gennaio, al Centro Sportivo del Bione a Lecco, tra la Rugby Lecco e l’Amatori & Union Milano. Le due formazioni si sono affrontate a viso aperto senza risparmiarsi un solo secondo. I blucelesti alla fine portano a casa una bella vittoria per 35-15 grazie a una brillante prestazione sottolineata dagli applausi finali dei tifosi lecchesi.

La partenza è, come al solito, ad appannaggio degli avversari che guadagnano tre punti grazie a un calcio di punizione, ma Lecco si riprende subito e comincia a macinare il suo gioco fatto di precisi passaggi in velocità che mettono in difficolta gli avversari. A comandare il filo della partita sono i ragazzi di Damiani che mettono pressione agli avversari: Gaddi fa meta e a lui va il premio come miglior giocatore.

Già nel primo tempo i blucelesti prendono un deciso margine di vantaggio grazie a una punizione trasformata di Coppo, molto preciso nei calci a cui però risponde la Union con la meta di Trivillin. In chiusura di frazione altra punizione di Coppo che permette a Lecco di allungare.

Nel secondo tempo Milano cerca di rientrare in partita, ma una splendida azione di capitan Mauri taglia le gambe e il morale agli ospiti che non riescono più a ribattere alle azioni di Lecco che conclude vittoriosamente sul 35 a 15.

RUGBY LECCO CAFFE AGOSTANI – AMATORI & UNION MILANO: 35 – 15

RUGBY LECCO CAFFE AGOSTANI: Messa (56° Meinsner), Alippi (71° Castelletti), Mauri, Riva, Travaglini, Coppo Martino, Piccoli, Cattaneo, Coppo Giovanni (50° Colombo), Maspero, Galli Valentini F., Holenda (60’ Butskhrikidze ), Vacirca (60° Gianola) Gaddi (73° Turco). ALLENATORE: Sebastian Damiani. Non entrati: Valentini M. Crimella

RUGBY AMATORI & UNION MILANO: Trivillin, Parrino (61’ Nicolosi), Ronza, Crepaldi, Stella (25’ Fontana), Riva, Tesser, Pavesi (61’ Rondani), Morroccoli (48’ Grossi), Signorelli, Proietti, Carozzo (63’ Achil), Pavesi (72’ Scaglione), Rolla (48’ Guidetti), Rolla. ALLENATORE: Federico Nicolas Grangetto.

Punti conquistati in classifica: Rugby Lecco 4, Amatori&Union Milano 0.

MARCATORI: 3′ pt calcio punizione Trivillin (0-3), 7′ pt meta Gaddi tr Coppo (7-3), 14′ pt calcio punizione Coppo M (10-3), 35′ pt meta Trivillin tr Trivillin (10-10), 38′ pt calcio punizione Coppo M (13-10), 10′ st calcio punizione Coppo (16-10), 21′ st meta Mauri tr Coppo (23-10), 32′ st meta Crepaldi (23-15) 38′ st meta Piccoli tr Coppo (30-15).

AMMONITI: 10′ st cartellino giallo Fontana AU Milano, 25′ st cartellino giallo Colombo Lecco.