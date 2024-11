RUGBY. PARTENZA LAMPO DEL NOCETO, LECCO REAGISCE MA NON BASTA

LECCO – Passano appena tre minuti e Noceto è subito in meta, con relativa trasformazione. Altri sette ed i padroni di casa vanno ancora in meta ed è 14-0. Al 22’ terza meta con trasformazione e Noceto si porta sul 21-0. Con un inizio così terribile il Lecco accusa il colpo e la partita si fa in salita. I blucelesti però si riprendono e mettono sotto pressione i nocetani ma la difesa dei padroni di casa regge e rintuzza tutte le offensive degli ospiti che in un paio di occasioni arrivano a pochi centimetri dalla meta, senza realizzare. Finalmente il gran lavoro di Lecco al 31’ viene premiato con la meta di Shalby, replicata proprio in chiusura di tempo da quella di Coppo per il 21-12, con cui si chiude la prima frazione di gioco.

L’inizio della ripresa è ad appannaggio di Lecco ma alla prima distrazione Noceto punisce ancora i blucelesti con la meta di Buondonno ed è 28-12. Dalla metà tempo inizia la girandola dei cambi per entrambe le squadre. Al 22’ però Noceto va ancora in meta e si porta sul 35-12. Proprio in finale di tempo Lecco va in meta con Valentini che fissa il punteggio sul 35-19.

Lecco non meritava una sconfitta di tale proporzioni perché è stato bene in campo ma a pregiudicare il risultato è stato l’inizio al fulmicotone di Noceto che realizza tre mete in pochi minuti che determinano l’andamento della partita. Note finali di colore l’esordio del georgiano Luka Betchvaia al quale il connazionale Butskhrikidze dava istruzioni nella loro lingua. Lecco ha esordito con le nuove bellissime maglie.

RUGBY NOCETO – RUGBY LECCO 35-19

RUGBY NOCETO: Pagliarini, Maisner (10’ s.t. Amadasi), Gabelli, Carritiello, Savina (34’ s.t. Passera), Ferrarini, Bacchi, Pop (14’ s.t. Buondonno), Chiarello (14’ s.t. Serafini), Pagliari, Boccalini, Gerosa, Marquez (22’ s.t. Quaranta), Ferro (14’ s.t. Devodier) , Bruzzi. A DISPOSIZIONE: Quaranta, Buodonno, Coroci, Devodier, Serafini, Passera, Amadasi, Taddei. ALLENATORE: Frati Marco.

RUGBY LECCO: Coppo, Sala (10’ s.t. Messa), Mauri, Riva, Castelletti (20’ s.t. Catania) , Zappa, Pellegrino, Pandiani, Cattaneo, Colombo (20’ s.t. Betchvaia) , Valentini, Galli (20’ s.t. Crimella), Shalby, Vacirca (20 s.t. Maspero), Moroni (12’ s.t. Butskhrikidze). A DISPOSZIONE: Betchvaia, Butskhrikidze, Robledo, Maspero, Catania, Crimella, Messa. ALLENATORE Damiani Sebastian.

Marcatori: 3’ p.t. Ferro meta, Ferrarini trasf., 14’ p.t. Pagliari meta, Ferrarini trasf., 22’ p.t. Bacchi meta, Ferrarini trasf., 31’ p.t. Shalby meta, Pellegrino n.t., 40’ p.t. Coppo meta, Pellegrino trasf., 16’ s.t. Buondonno, Serafini trasf., 34’s.t. Amadasi meta, Ferrarini trasf., 40’ s.t. Valentini, Pellegrino trasf.