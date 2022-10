BERGAMO – Vince 35-10 il Rugby Lecco sul Bergamo nella prima gara del campionato di Serie B 2022-2023.

Sul campo del Centro Sghirlanzoni di Bergamo c’è equilibrio, il risultato si sblocca con una punizione per i padroni di casa subito seguita dal pareggio bluceleste. Al 22′ arriva la meta di Orlandi grazie a un bel lavoro della maul da una ripartenza in touche. Zappa trasforma per il 3-10. Di mischia la seconda meta, appena prima dell’intervallo: a schiacciare l’ovale oltre i pali è Robledo, pilone argentino al debutto.

Si riparte e la reazione dei giallorossi vale il 10-15; con un piazzato il Lecco si riporta a distanza di sicurezza, gli avversari calano e la squadra di Sebastian Damiani segna altre tre mete (Valentini, Colombo, Butskhrikidze) per il definitivo 10-35 con tanto di bonus offensivo.

Domenica prossima l’esordio stagionale al Bione contro Varese.

