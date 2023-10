RHO (MI) – Partita complicata e difficile in quel di Rho per il Rugby Lecco che, nonostante tutto, porta a casa la terza vittoria consecutiva, alla fine meritata, ed il bonus mete. Forti di 14 punti in classifica e 10 mete segnate i lecchesi tallonano dunque Piacenza (14 punti e 13 mete) in vetta al girone 1 di Serie B.

LA CRONACA

Partenza al fulmicotone per i blucelesti che vanno subito in meta con Rusconi. Passano pochi minuti ed i padroni di casa si riversano nella metà campo di Lecco e conquistano meta con trasformazione per il 7-5. Nonostante la forte pressione degli avanti lecchesi Rho guadagna una punizione ed è 10-5. Lecco, al 18’, guadagna una punizione che però non viene trasformata ed il punteggio resta sul 10-5. Al 20’ altra occasione per Lecco che viene vanamente sciupata, con la punizione che finisce sul palo destro esterno. I blucelesti però non demordono ed al 25′ conquistano una meta di maul ed è 10 pari. Gli ospiti mettono sotto pressione i padroni di casa e pochi minuti dopo replicano un’azione fotocopia andando in meta per il 17-10. Il primo tempo si chiude con una punizione trasformata da Pellegrino per il 10-20.

In apertura di secondo tempo, nonostante l’inferiorità numerica, Rho guadagna una punizione ed è 13-20. Pochi minuti dopo un Lecco distratto subisce un’altra punizione che Rho trasforma e si porta sul -4, 16-20. Lecco è in difficoltà e subisce un’altra punizione che porta i padroni di casa sul 19-20. I Blucelesti sono nel loro momento peggiore della partita e concedono un’altra punizione a Rho che ribalta il risultato sul 22-20. Finalmente nella seconda metà del secondo tempo Lecco rompe gli indugi e va in meta con Robledo con successiva trasformazione di Pellegrino e Lecco si porta sul 22-27. I padroni di casa credono ancora alla rimonta guadagnandosi l’ennesima punizione che li porta sul 25-27. La partita si fa tesa, i minuti sembrano non passare mai, fino ad arrivare a 3’ dal termine quando una punizione che Coppo trasforma, ponendo fine alla partita, per il 25-30 a favore di Lecco.

RUGBY RHO – RUGBY LECCO 25–30

RUGBY LECCO: Sala, Cappelletti, Mauri, Rusconi, Riva, Zappa, Pellegrino, Pandiani, Maspero, Catania, Valentini, Galli, Shalby, Vacirca, Robledo. A disposizione: Molteni, Seregni, Orlandi, Cattaneo, Crimella, Coppo. Allenatore Sebastian Damiani; in seconda Giancarlo Locatelli

MARCATORI: Rusconi M., 2 mete maul, Pellegrino trasformazione, Pellegrino pun. Robledo m., Pellegrino tr., Coppo pun.