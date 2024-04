RUGBY, QUESTO LECCO SA SOLO VINCERE. CHIUSA 35-10 LA PRATICA IVREA

IVREA – Ancora una vittoria, questa volta in trasferta ad Ivrea, per i ragazzi di coach Damiani. Una stagione fantastica quella disputata dai blucelesti, battuti solo da Piacenza, la capolista del girone 1 di serie B.

Nonostante il risultato la partita non è stata facile in quanto i piemontesi ce l’hanno messa tutta per contrastare Lecco, soprattutto nella prima parte del primo tempo, dove Ivrea ha spinto molto in avanti. Poi nella seconda parte della prima frazione di gioco i blucelesti hanno cambiato marcia pressando i padroni di casa e concludendo il primo tempo con un discreto vantaggio (25-3). Nel secondo tempo Lecco ha continuato a mettere in difficoltà Ivrea chiudendo la partita, controllando gli avversari e fissando il punteggio sul 35-10.

RUGBY IVREA – RUGBY LECCO 10-35

RUGBY LECCO: Sala, Alippi, mauri, Crimella, Riva, Zappa, Pellegrino, Pandiani, Ruzza, Cattaneo, Orlandi, Galli, Gaddi, Vacirca, Robledo. A DISPOSIZIONE: Rigonelli, Shalby, Butskhrikdize, Maspero, Catania, Belotti, Cappelletti. ALLENATORE: Sebastian Damiani.

MARCATORI: 4pt calcio Pellegrino puniz., Alippi meta, Pellegrino meta, Mauri meta, Pellegrino puniz., Mauri meta, Pellegrino trasf., Sala meta, Sala meta, Pellegrino trasf.