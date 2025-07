RUGBY: SAMUELE LOCATELLI ALLE ZEBRE PARMA PER LO UNITED CHAMPIONSHIP

LECCO – Samuele Locatelli, flanker di 24 anni originario di Ballabio, è ufficialmente un nuovo giocatore delle Zebre Parma e dalla stagione 2025/26 farà parte stabilmente della rosa della franchigia emiliana impegnata nello United Rugby Championship, il massimo torneo europeo per club.

Locatelli, nato nel 2001 a Lecco, ha mosso i primi passi nel rugby con il Rugby Lecco, seguendo l’esempio dei fratelli maggiori. Dopo aver completato la formazione al CDFP U18 di Milano, è approdato al Viadana nel 2021, dove si è affermato rapidamente come uno dei protagonisti della squadra. Con il club mantovano ha disputato due stagioni di altissimo livello, contribuendo a raggiungere due finali Scudetto consecutive e guadagnandosi il titolo di MVP della Serie A Elite nella stagione 2023/24.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate: già nella scorsa stagione Locatelli aveva avuto l’opportunità di mettersi alla prova con le Zebre come permit player, convincendo lo staff tecnico della franchigia. Ora il passaggio è definitivo e rappresenta un importante salto di qualità nella sua carriera.

Nel suo percorso, Locatelli ha anche vestito la maglia della Selezione Italiana Under 23, confermando il suo valore a livello nazionale. Il suo trasferimento alle Zebre segna un traguardo significativo, sia per lui sia per il movimento rugbistico lecchese.

Entusiasta della nuova avventura, Locatelli ha dichiarato che le esperienze vissute con Viadana, in particolare le finali Scudetto, sono state fondamentali per la sua crescita personale e sportiva. Ora è pronto a mettersi in gioco con le Zebre, con l’obiettivo di contribuire al successo della squadra e continuare a migliorarsi sia come atleta che come persona.

RedSpo