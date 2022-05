LECCO – Ottima prova del quindici bluceleste del Tuttocialde.it Rugby Lecco nella sfida interna del campionato di serie B contro la formazione di coach Sebastian Damiani, che però si arrende 10-16 contro la forte compagine del Cus Milano. Match valido per la penultima giornata di ritorno.

Un Lecco sceso in campo molto motivato e determinato, pronto a giocare le sue carte e per nulla timoroso del potenziale milanese. Molto contento anche il coach Damiani: “Ho visto una partita completamente diversa da quella dell’andata, soprattutto sul piano caratteriale e di convinzione dei singoli. Molto contento della prestazione della squadra nel primo tempo. Siamo stati capaci di fare la nostra partita, trovando anche una bella meta. Siamo rientrati sul 7-0. Nel secondo tempo siamo partiti bene portandoci sul 10-0. Poi loro hanno iniziato a guadagnare metri usando il calcio ed approfittando anche di qualche nostro errore, causa anche di una forte pressione del Cus, abbiamo subito qualcosa e loro sono riusciti a raggiungerci e superarci. Abbiamo avuto anche le occasioni per vincere questa sfida – conclude Damiani – ma quello che conta di questa sfida, che i ragazzi hanno capito che hanno tutte le capacità e potenzialità per puntare in alto. Nessun rammarico”.

Nel primo tempo meta maul di Valentini trasformata da Zappa ed un calcio di Zappa. Nella ripresa a segno per il Cus 3 calci di Lowndess, meta di Camberari trasformata da Lowndess.

Il Tuttocialde.it Rugby Lecco ha giocato con Shota, Vacirca, Shalby, Orlandi, Valentini, Biffi, Colombo, Catania, Rossi, Zappa, Rusconi, Mauri, Alippi, Riva e Sala. Entrati Turati ed Isacco.

Sabato alle 15.30 ultima sfida di campionato con il Lecco che affronterà Ivrea.