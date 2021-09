LECCO – Giornata importante per il rugby giovanile bluceleste, con il Rugby Lecco che domenica ha ospitato al Bione il quadrangolare under 19 memorial Oso Merino. Torneo molto incerto considerato che ben tre formazioni, nell’ordine Colorno, Biella e Lecco, fanno registrare 8 punti in classifica (Varese conclude al palo) con Colorno che vince il torneo per una migliore differenza reti.

Il Lecco, nella prima partita, supera 19-5 il Varese, con Biella che supera Colorno 14-10. Nella seconda sfida il Colorno batte 14-0 il Lecco con Biella che archivia (19-0) la pratica Varese. Nell’ultima sfida Colorno supera 19-0 Varese, con Lecco che batte 7-0 Biella, match bloccato dopo dieci minuti causa un forte temporale che si è abbattuto su Lecco. Al di là della classifica, il pubblico presente ha assistito a delle sfide interessanti.

“I ragazzi hanno giocato molto bene – spiega il tecnico Marco Denti – esprimendo tanta voglia di rugby, evidenziando anche una buona qualità nel gioco. Siamo molto soddisfatti dell’esito del torneo sotto ogni punto di vista. Io ed il tecnico Damiani siamo soddisfatti del lavoro che stiamo portando avanti, e del lavoro che stanno facendo i ragazzi. Una formazione che non molla mai, sempre all’attacco. I nostri blucelesti si sono comportati alla grande. Ovviamente c’è qualcosa da sistemare, e i miglioramenti arrivano solamente lavorando sodo e con intensità”.

Il Lecco ha giocato con Messa, Catalini, Castelletti, Mussi, Gatti, Coppo, Crimella, Cattaneo, Mauri, Drech, Frigerio, Crescimanno, Bolis, Lanfranchi e Schiesaro.